Hämeenlinnan kirje: Jokohan vihdoin onnistuisi? Koronan Verkatehtaan itsenäisyysjuhlalle tehtiin jo rahavaraus korona-ahdingon jälkeen

Enää pari kuukautta on siihen, kun pääsemme juhlimaan Suomemme itsenäisyyttä. Nykyisessä maailmanmyllerryksessä on hyvä syy olettaa, että tunnelma tulee olemaan aivan erityinen niin valtakunnallisessa päätapahtumassa kuin muuallakin. Näin on varmasti ainakin Hämeenlinnan Verkatehtaalla itsenäisyyspäivän aattona. Kaupungin kuutosluokkalaiset pääsevät vihdoin juhlistamaan itsenäisyyttä kaupungin johdon kanssa. Koronapandemian vuoksi kahtena edellisenä vuonna juhla jouduttiin perumaan, vuosi sitten vieläpä...