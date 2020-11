Hämeenlinnan kirje: Jos näet tässä kuvassa kasvot, koet pareidolia-ilmiön – Niin kokevat 8-luokkalaisetkin museossa

Maakunnan kasiluokkalaiset alkoivat kuluneella viikolla nähdä olioita Hämeenlinnan taidemuseolla. Kyse on valtakunnallisesta Taidetestaajat-hankkeesta. Sen tarkoituksena on viedä kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset korkealaatuisille taidevierailuille. Koululaiset olioittavat. Kyllä, edellinen sana on ihan kirjoitusvirheetön. Olioittaminen on elottomien kappaleiden elollistamista. Esimerkiksi itseoppineiden taiteilijoiden ite-taiteessa on tavallista, että kivissä ja puunvenkuroissa nähdään kaikenmoisia otuksia. Olioittaminen pohjautuu havaintopsykologiseen ilmiöön nimeltä pareidolia. Termi…

