Hämeenlinnan kirje: Kankaantaustan-Visamäen tunnelin vaihtoehdot tutkittiin: Nyt pitäisi valita kalliin, hankalan, mahdottoman ja tylsän välillä

Maailmassa olisi varmasti helpompiakin hommia, kuin itä-länsisuuntaisten liikennereittien suunnitteleminen Hämeenlinnassa: reitille osuu pelkkiä esteitä harjujonoista moottoritiehen ja Vanajavedestä rautatiehen. Kankaantaustan ja Visamäen välillä kulkeva Lapiontien tunneli on yksi harvoista moottoritien alittavista tai ylittävistä reiteistä kaupunkialueella. Aikansa hengen mukaisesti se on suunniteltu vain autoille ja kevyt liikenne on pantu noin 400 metriä pitkälle, mutkittelevalle ja osin…

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja