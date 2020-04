Hämeenlinnan kirje: Kaupunki joutuu remppaamaan siltojaan – Yksi vuotaa, toisessa korjausmoka

Vetten päällä kulkeminen ei ole tavalliselle kuolevaiselle ilmaista.

Vuorenvarma rahareikä veronmaksajille vuodesta toiseen on siltojen kunnossapito ja korjailu. Pakkorako. Rannalta toiselle on päästävä.

Kymppitie kulkee Vanajaveden yli Vanajansillan kautta. Neljä vuotta sitten Hämeenlinnan silloinen yhdyskuntalautakunta rakennutti sillan korjauksen.

Nyt joudutaan korjaamaan uudestaan sillan liikuntasauman tukikaistat. (Siltainsinööri Jaatinen on niitä harvoja, joka tietää, mitä nuo vekkulit termit tarkoittavat.)

Siltarempan urakoitsi Kreate Oy. Takuuaika päättyi puolitoista vuotta sitten. Sen aikana huomattiin kaistojen kuluvan. Kaupunki paikkaili uria, mutta autojen renkaat kolahtelivat.

Kaupunki selvitytti syyt betonin nopeaan kulumiseen. Ilmeni, ettei betonimassa täyttänyt Väyläviraston vaatimuksia.

Betonityyppi, jonka sideaineena oli portlandsementti, oli väärä valinta tähän saumaan.

Koska tilaaja oli aikoinaan kuitenkin betonointisuunnitelman hyväksynyt, on nyt sovittu urakoitsijan kanssa, että korjauskulut pannaan fifty-fifty. Kaupungin maksettavaksi jää rapiat kolmetoista tonnia.

Tarinan opetukset: parempi laiha sopu kuin lihava riita; on hienoa, että kaupunki valvoo ja on tarkkana, mutta vastaisudessa on syytä olla vieläkin tarkempana jo suunnitelmia syynättäessä.

Viipurintien sillan saumoista vuotaa

Tyyriimpi tikki tulee Viipurintien sillan saumoista. Niistä valuu vesi läpi. Nyt puhutaan siis rautatien ylittävästä sillasta.

Kansilaatan alapinnasta otetaan näytteitä. Sillan kunto ja korjaustarpeen laajuus selvitytetään marraskuun loppuun mennessä.

Arvio erikoistarkastuksen kokonaishinnasta on 43 700 euroa.

Kymppitonni menee lisäksi niin sanottuihin yleistarkastuksiin, joita tehdään kolmelle sillalle Härkätiellä, Paasikiventiellä ja Turuntiellä.

Yleistarkastus on asiantuntijoiden silmämääräiseen tarkastukseen perustuva arvio sillasta ja rakenteiden kunnosta sekä mahdollisista korjaustarpeista. Silmäpelillä tehtävää tarkastusta toki täydennetään testauslaitteilla, yksinkertaisin kokein, käsityövälinein, mittauksin ja valokuvin.

Silta tarvitsee yleistarkastuksen keskimäärin viiden vuoden välein.

Kaikki edellä mainitut ovat tietenkin pikkurahoja verrattuna kaupungin tämän vuoden isoimpaan siltaurakkaan, Lukiokadun sillan korjaukseen. Se on noin miljoonan euron jobi. HäSa

