Hämeenlinnan kirje: Korona vähensi katujen pölinää – putsauskin alkoi ennätysaikaisin

Viruksesta on vaikea löytää hyviä puolia, mutta yksi on se, että jokakeväinen allergikkojen, keuhkovaivaisten ja muidenkin riesa, katujen pölyäminen, on nyt jonkin verran vähäisempi.

Valmiuslain nojalla annetut ukaasit ovat vähentäneet liikennettä myös Hämeenlinnassa. Kaduilla vallitsee melkeinpä jokapäiväinen sunnuntai.

Kaupungin ilmanlaadun mittausasema Niittykadulla ei ole ihan parhaalla eli pahimmalla paikalla ilman epäpuhtauksien kannalta. Siksi sen tuloksista ei nyt ole suoraan nähtävissä liikenteen vähentymisen vaikutus.

Haitallisten hiukkasten määrään ja leviämiseen vaikuttaa liikennepäästöjen lisäksi vallitseva säätila. Koska säätila ei pysy vakiona, ei päästöjen vaikutusta eri aikoina mittausasemalla voi suoraan verrata.

Pääkadut putsattuina pääsiäiseksi

Varmempi merkki katupölyn hupenemisesta on lakaisukoneen ilmestyminen.

Hämeenlinnassa katujen puhdistus alkoi tämän ”talven” jälkeen ennätysmäisen aikaisin, jo 18. helmikuuta. Tuolloin aloitti vastaavan mestarin Markus Lahtisen joukkue omalla kalustolla karkean hiekan nostamisen.

Kevyenliikenteen väylien harjaukset aloitettiin viime keskiviikkona.

Tavoitteena on, että keskustan kadut ja ensimmäisen kunnossapitoluokan kadut puhdistuvat pääsiäiseksi. Asuntokadutkin saadaan putsailtua toukokuun puoliväliin mennessä.

”Mikäs sinusta tulee isona?”

Kaikkihan me riskiryhmäikäiset muistamme muinaisen, ihanan tietoiskun televisiosta:

”Mikäs sinusta tulee isona? – Lakaisukoneen kuljettaja.”

Fiksu nykylapsi varmaan vastaisi, että imulakaisuauton kuljettaja. Semmoisiakin on nyt tien päällä (ja tämän jutun kuvassa). Imulakaisuauto, jestas.

Kaupungin omaa väki huristaa kahdella keräävällä harjakoneella, kahdella avoharjakoneella ja kastelevalla säiliöautolla. Harjausjätettä kuskaa peräkärryllinen traktori, ja hiekan noston jälkeen ykkösluokan kadut huuhdotaan kahdella pesuriautolla.

Noita imulakaisuautoja on nyt ajossa neljä kilpailutuksen voittaneella urakoitsijalla, Hakukolla.

Harjattavaa hiekoitussepeliä on nyt noin puolet vähemmän kuin Oikeina Talvina.

Puhdistusurakkaa helpottaa lisäksi se, ettei riesana ole lumivalleja. Siitäkin katujemme siistijät ja hengityksemme helpottajat ovat hiukan hyvillään, että kaduilla on koronan vuoksi ollut selvästi tavanomaista rauhallisempaa. HäSa

