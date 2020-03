Hämeenlinnan kirje: Kotini on linnani – Koronaeristys antaa sanonnalle uuden merkityksen

Hämeenlinnan liki kymmenestätuhannesta vapaa-ajanasunnosta isoin osa on hyvin saavutettavissa, myös virusta väistävälle.

Sanonta ”Kotini on linnani” on saamassa uuden merkityksen. Yhä useampi istuu kotonaan kuin vankilassa.

Vaan onneksi on kesämökki, nillä joilla on. Moni etätyöläinen ja lähieläkeläinen on jo väistänytkin virusta pakoon mökille, eikä vain piipahtamaan. Näillä rintamailla se ei ole kiinni ainakaan liikenneyhteyksistä.

Yli puolet, noin 5 580, Hämeenlinnan vapaa-ajanasunnoista sijaitsee enintään kilometrin päässä valta- tai kantatiestä, taikka seutu-, yhdys- tai liityntätiestä. (Jos Arttu Viskari olisi täältä, hän laulaisi, että ”Faija anna mun ajaa yhdystie”.)

Taajamissa vapaa-ajanasunnoista sijaitsee noin 280. Ettepäs tienneet, että Hämeenlinnan keskustaajamankin alueella on satakunta vapaa-ajanasuntoa.

Niin syvällä suomalaisessa sielunmaisemassa on kuva perusmökistä: vieressä erämainen järvi, lähellä humiseva metsä, kaukana kavala maailma – ja naapuri.

Ranta-asumisen selvitystään varten kaupunki on jo saanut mökeistä mielenkiintoista taustamateriaalia.

Hämeenlinnan liki kymmenestätuhannesta vapaa-ajanasunnosta on yli 60-vuotiaita, huh sentään, noin 1 770! Mutta tämänhän ei välttämättä tarvitse tarkoittaa sitä, että nämä vanhimmat mökit olisivat heikossa hapessa saati huonolla hoidolla.

Kyllä Hämeessä on vanhoja rakennuksia aina osattu vaalia. Kartanoita ja muitakin arvorakennuksia piisaa.

Niin, ja onhan täällä vielä pystyssä se muuan oikeakin linna.

Lue myös: Kesämökistä voi saada pian helpommin vakiasunnon: Hämeenlinna selvittää sopivat alueet (21.3.2020)