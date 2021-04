Hämeenlinnan kirje: Kaupunki sai jo hiukan säästöä lastensuojelun ohjelmasta, jossa ovat mukana Icehearts-joukkueet

Kaupunki on saanut ensimmäiset säästöt niin sanotusta vaikuttavuusinvestoinnista. Kamalan byrokratiasanan takana on kamalan monimutkainen lapsiperheiden palveluihin liittyvä kuvio. Asia on lopulta simppeli: Hämeenlinna katsoo kaikki keinot, joilla se voi vähentää lastensuojelun kustannuksia. Tuossa tähtäin on tärkeimmässä, eli lasten auttamisessa eteenpäin elämässä. Ongelmiin yritetään puuttua varhain, jotta ehkäistään syrjäytymistä. Yhtenä keinona on Icehearts-joukkueiden toiminta. Ensimmäisissä ryhmäliikunnan…