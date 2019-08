Hämeenlinnan Kirje: Linna ja puisto postimerkissä

Hämeen linna on päässyt prameilemaan tuoreeseen postimerkkisarjaan, joka esittelee Suomen kansallisia kaupunkipuistoja. Merkkien suunnittelija Timo Mänttäri kertoo käyneensä Hämeenlinnassa paikan päälläkin etsimässä sopivaa kuvakulmaa. Posti markkinoi uusia merkkejään ihan...

Hämeen linna on päässyt prameilemaan tuoreeseen postimerkkisarjaan, joka esittelee Suomen kansallisia kaupunkipuistoja. Merkkien suunnittelija Timo Mänttäri kertoo käyneensä Hämeenlinnassa paikan päälläkin etsimässä sopivaa kuvakulmaa. Posti markkinoi uusia merkkejään ihan mairittelevasti: “Kansallinen kaupunkipuisto on urbaanien arvomaisemien verkosto, joka kattaa kaupunkikulttuurin ja -luonnon kannalta oleellisimmat kohteet.” Urbaani arvomaisema, Hämeenlinna. Kiitämme kehuista. Tamperelaisten lohdutukseksi on nostettava esiin,…