Hämeenlinnan kirje: Lukiokadun mysteeriparkki aurattiin sittenkin - kun lunta tuli riittävästi

Kaurialan lukion viereinen Lukiokadun pieni hiekkakenttä on aiheuttanut harmaita hiuksia pysäköijille tänä talvena. Kuten kesällä 2020 Kirjeessä kerrottiin, kuoppainen tontti on pysäköintialueeksi merkitty, mutta pläntille ei tuolloin löytynyt kunnossapitovastuullista. Nyt kun lunta on kertynyt kymmeniäkin senttejä ja tieaurat ovat tehneet kulkuväylän eteen lumivalleja, ovat tontille pysäköineet löytäneet autonsa jumista keskeltä hankien, nietosten. Autoja onkin kaivettu...

