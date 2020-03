Hämeenlinnan kirje: Marin kielsi, mut me kuunneltiin

Koronaviruspandemian vaikutukset osuvat myös Hämeenlinnan keskustassa kulkevan silmään.

Yhdeksi keskustan elävöittäjäksi odotettu, entiseen Kauppakeskus Linnaan pystytetty Äiti kielsi, mut ei me kuunneltu -taidenäyttelykin joutui kärsijäksi. Hallitus kielsi, mut me kuunneltiin silti ja pantiin näyttely kiinni.

Harmihan se on ilman muuta, kaikille osapuolille.

Näyteikkunabongaria muuten hymyilyttää Reskalla tekstien välinen vuoropuhelu.

Kauppakeskusvainaan akkunassa lukee isossa yhteistyökumppanit luettelevassa väritaulussa: ”Kaupungin kokoinen taidenäyttely”.

Melkein vastapäisessä ikkunassa kävelykadun toisella puolen julistaa puolestaan Pohjantähti olevansa ”Ihmisen kokoinen vakuutusyhtiö”.

Kumpi kumpaa kommentoinee. Todennäköisimmin kyse lienee ihan vain tahattomasta sattumasta. Urbaaniin, joskin nuupahtaneeseen, miljööseen sopivaa tekstien taistoa tuo on yhtä kaikki.

Perumisia ovissa ja ikkunoissa

Koronan karuja vaikutuksia näkee myös pienissä yksityiskohdissa. Niin monen liikehuoneiston oviin ja ikkunoihin on jo ilmestynyt tiedotuslappuja, joissa kerrotaan palvelun päättymisestä toistaiseksi viruksen vuoksi.

Kaikki kahvilatkaan eivät olleet jääneet odottamaan hallituksen sulkemisesityksen käsittelyä eduskunnassa. Esimerkiksi kiinni menneen Juliuksen Olohuoneen ovilapussa viitataan hallituksen jo 16. maaliskuussa antamiin suosituksiin.

Myös käänteistä valistusta näkee. Joku parturi-kampaamo on vienyt kadun varteen kyltin ”Yes, we are open!” – eli ”Kyllä vain, auki ollaan!”

Hämeenlinnan teatterihan joutui myös valitettavasti kevään esityksensä perumaan. Ensi-iltansa helmikuussa saanut Ovista ja ikkunoista –näytelmäkään ei monta kertaa ehtinyt pyörähtää.

Näytelmä kysyy, mitä tapahtuisi, jos kotiin yhtäkkiä tupsahtaisi rahaa.

Ehkä tässä koronamullistuksessa tekstin piikki ei olisikaan kovin hyvin pistänyt, kun kohta niin monessa kodissa ja yrityksessä on ihan totinen rahan tarve. Vaikkei se raha tässäkään tilanteessa välttämättä onnelliseksi tee, niin kyllä se tuskaa helpottaisi. HäSa

