Hämeenlinnan kirje: Niittykasvimattoa Mensanpuistoon

Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt erityisen hankinnan: se on ostanut Terolan taimitarhalta niittykasvimattoa 8 704 eurolla, joka asennetaan Asemanrannan Mensanpuistoon. Kaupungin viranhaltijapäätöksistä selviää, että hankinta on tehty suorahankintana, sillä juuri tilatun kaltaista kasvimattoa ei saa mistään muualta kuin Terolasta. Tämä kasvitarha sijaitsee muuten Tuuloksessa. – Kasvimattoja sinänsä tuotetaan muuallakin, mutta tähän kohteeseen haluttiin nimenomaan kosteikossa viihtyviä…