Hämeenlinnan kirje: Nyt sinäkin voit vahtia kaupungin rakennuspuuhia koska ja missä tahansa

Kansalaiskeskustelussa epäillään, osataanko kouluja vieläkään rakentaa niin, ettei kosteusvaurioita synny.

Ainakin yritys on vilpitön. Sääsuojaukseen kiinnitetään nykyään Hämeenlinnassa reilusti huomiota uudis- ja peruskorjauskohteissa.

Mutta jos veronmaksajaa epäilyttää, niin nytpä voi ryhtyä työmaavalvojaksi.

Kaupunki on virittänyt raksakameran Katuman päiväkodin ja Ruununmyllyn koulun työmaille. Molemmista on tarjolla elävää kuvaa. (Näin sunnuntaina on työmailla toki hiljaista, mutta arkena on taas säpinää.)

Katumalta on oikein hieno time lapse -video. Nopeutettuna se näyttää, kuinka vanha päiväkoti purettiin:

Perestroikaa ja glasnostia

Neuvostoliiton loppuluisua hillittiin perestroikalla eli uudelleenrakentamisella ja glasnostilla eli avoimuudella, ilman raksakameroita. Lopputulos tiedetään.

Kaupungin talonrakennuttamisyksiköllä on eri tekemisen meininki. Uudet linjaukset ovat osa avoin Hämeenlinna -konseptia.

– Viestinnällä on todettu olevan suuri vaikutus rakennushankkeen onnistumiselle. Viestintää tehostetaan myös ennakkoluulojen ja huhujen välttämiseksi, yksikkö linjaa.

Yksikön uusilla verkkosivuilla on digitaalisten työmaakierrosten lisäksi muuta kiintoisaa tietoa uusista kohteista.

Kunkin rakennusalueen lähellä on myös infokylttejä. Niistä voi napata kännykkäkameralla QR-koodin, joka vie suoraan hankkeen nettisivuille.