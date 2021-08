Hämeenlinnan kirje: Ortodoksikirkko astui valoon Kaurialan puskista ja sai uuden nimen ihmeikonilta

Pimenevät elokuun illat ovat paljastaneet, kuinka paljon yksi rakennus voi vaikuttaa ympäristöönsä. Kaurialan vanhan hautausmaan laidalla 59 vuoden ajan seissyt Hämeenlinnan ortodoksinen kirkko on ollut aina lähes näkymätön, ja se on jäänyt helposti huomaamatta ohikulkijoilta. Punatiilinen, vaatimaton rakennus on näyttänyt torneineen enemmän paloasemalta kuin kirkolta ja viime vuosikymmenet se on vielä piilotellut häveliäästi runsaiden pusikoiden…