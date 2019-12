Hämeenlinnan kirje: Päihittääkö kaupungin muuttajamarkkinointi Punkalaitumen seireenit?

Tulikohan tässä nyt maalle muutto eteen?

Sen verran houkuttelevaa markkinointimateriaalia kiikutti posteljooni Punkalaitumen pikkukunnasta.

– Punkalaidun on oikeasti ihanan keskellä. Näin kauniille seudulle harvoin pääsee. Me panostamme tulevaan, siksi uusi koulu ja päiväkoti on rakennettu hirrestä. Tule kotiin Punkalaitumelle!

Auvoisaa viestiä toi esitepumaska. Maksuttomia liikuntatuntejakin tarjotaan, kaikenikäisille.

Eihän Hämeenlinnasta ole tuonne Etelä-Pirkanmaan laitumille linnuntietä kuin 74 kilometriä, autotietä parikymmentä enemmän.

Saatekirje kertoi, että viime vuonna Punkalaitumelle muutti 108 uutta asukasta. Se toki jäi kertomatta, että lähtijöitä oli 171.

Liekö kirjeen saapumisen yksi taustasyy se, että Hesari otti Punkalaitumen viikko sitten esimerkkikunnaksi reportaasiin. Kylät tyhjenevät jo Etelä-Suomessakin, kun väki pakkautuu kaupunkeihin.

Hämeenlinnallekin tuttu muuttoliikkeen tutkija Timo Aro kuitenkin muistutti jutussa, että vaikka alueellinen kehitys olisi numeroiden valossa synkkää, ei ihmisten hyvinvoinnissa, elämänlaadussa ja tulotasossa välttämättä tapahdu vastaavaa muutosta.

Tuotapa Punkalaidunkin todistelee.

Hämeenlinna kehittelee muuttajille pehmeää laskua

Täällä vajaan sadan kilometrin päässä Punkalaitumelta, jossa väki on lisääntynyt tänä vuonna 122:lla, luotetaan enemmän digitaalisuuteen.

Hämeenlinna ostaa kaupunkimarkkinoinnin operaationsa Linnan Kehitykseltä. Vuodesta 2015 myös muuttajamarkkinointia on viety määrätietoisesti verkkoon.

Tuo on varmasti järkevää, kun kaupungin erityisenä tavoitteena on houkutella nuoria aikuisia ja lapsiperheitä. Pelkkien nettisivustojen (hameenlinna.fi ja visithameenlinna.fi) lisäksi on hyödynnetty some-kanavia.

Kaupungilta kiirii nyt viestiä, että meininki on lisätä satsausta tällaiseen markkinointiin ja sujuvan sutjakoihin palveluihin, joilla helpotetaan tänne asettumista. Työpajat ovat jo kokoontuneet.

Hahmotelmia on ”soft landing -muuttajapalvelusta”. Pehmeästä laskusta on siis kyse. Saapa nähdä, puhutellaanko potentiaalisia muuttajia enemmänkin nuorison universaalilla kielellä, in English.