Hämeenlinnan kirje: Pitäjäkierroksella selvisi, että Hauholla on hieno, mutta liian iso laituri

Paljon uutta on tullut tietoon kaupungin terävän pään pitäjäkierroksilla jo pelkästään Hauholla ja Rengossa.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat Sarit Rautio (kok.) ja Myllykangas (sd.) sekä kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ja apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo aikovat syys-lokakuussa kiertää vielä Kalvolan, kantakaupungin, Lammin ja Tuuloksen iltakahveilla kuulemassa, mitä asukkailla on mielissään.

Monesti käy niin, että paikallisesti purnataan, mutta ei kuitenkaan pistetä palautetta eteenpäin sinne, missä asia ehkä voitaisiin korjata.

Aina ei oikein voi edes tietää, kenen toimialaa esimerkiksi tien kunto tai vedenpinnan korkeus on. Kaupungin pomojen on hyvä tietää, missä mennään.

Mielenkiintoista on esimerkiksi se, että Hauhon kirkonkylän rantaan rakennettiin taannoin todella hieno laituri. Ongelmana vain on, että parsien väli on 4 metriä, mikä sopii isolle veneelle.

Hauholaisilla on kumminkin pääasiassa tavallisia pieniä moottoriveneitä.

Tulikohan tämä uutisena johtonelikolle?

