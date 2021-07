Hämeenlinnan kirje: Puheenjohtaja-Rautiosta tulee lakia lukeva opiskelija-Sari

Hämeenlinnan kaupunginhallitusta pitään johtanut Sari Rautio (kok.) siirtyy pian viettämään villiä opiskelijaelämää. Rautio kertoo nimittäin saaneensa opiskelupaikan Turun yliopistosta. – Kaupunginhallituksen puheenjohtajuushan on hienoin tehtävä mitä minulla on ollut, mutta aikansa kutakin. Kun tällä valtuustokaudella saatiin asukasluku viimein kääntymään nousuun ja seuraavaksi tulee soteuudistus, niin nyt on hyvä tunne antaa tehtävä eteenpäin, hän sanoo. Haave…