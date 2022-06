Hämeenlinnan kirje: Rakennetaanko kaupungin vilkkaimman kadun reunaan ratikkareittiä?

Viipurintiellä, Hätilä Cityn kohdalla, on kesäkuun alusta asti ollut kova työmeininki ja kolmenkympin nopeusrajoitus. Mutta kappas: työalueen suojauksethan ovat juuri sen näköiset kuin Tampereella oli vuosikausia, kun sinne ratikalle reittiä tehtiin. Tuleeko Hämeenlinnaankin vihdoin raitiotie? No ei tule. Eihän Hämptonissa toki niin suurellisia hankkeita kuin Mansesterissa… Kyse on HS-Vesi oy:n tämän työkauden isoimmasta projektista...