Hämeenlinnan kirje: Rinkelinkatu on melkoinen rentunraitti, joten on hyvä, että Vexi Salmen mukaan nimettiin puisto eikä katu

Kaurialan oman pojan, sanoittajamestari Vexi Salmen (1942–2020) nimikkopuisto on viimeisiä silauksia vaille valmis. Ja millainen puisto Rinkelinkadun ja Brahenkadun kulmaukseen onkaan syntynyt! Lähes joutotonttina aikaisemmin ollut maapläntti on kokenut todellisen kasvojenkohotuksen. On penkkejä, on istutuksia ­– on jopa pieni kivetty esiintymiskulmaus kaikille nykysille ja tuleville puistotrubaduureille. Kaupungin puistopuoli on tehnyt kuluvalla viikolla puistossa viimeisiä istutuksia....