Hämeenlinnan kirje: Saako ikkunoita sittenkin peittää?

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston hyväksymän rakennusjärjestyksen 11. pykälän mukaan liikehuoneiston ikkunapinta-alasta saa peittää “mainos- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa” vain puolet.

Ikkunoiden peittämiskiellosta saa poiketa hankkimalla siihen rakennusvalvonnan toimenpideluvan. Ikkunan peittäminen ei saa rumentaa rakennusta tai kaupunkikuvaa.

Hämeenlinnan keskustassa Raatihuoneenkadulla useiden liikehuoneistojen ikkunat on peitetty kokonaan tai lähes kokonaan. Kirkon ja Skogsterin talon tasalla on nimenomaan peitetty Hämeenlinnan kaupungin tilojen katutason ikkunoita. Hämeenlinnan kaupunki tuskin on hakenut siihen rakennusvalvonnalta lupia.

Kaupungin toimipaikoissa ei varsinaisesti myydä mitään. Ikkunoiden peittämistä pitäisi miettiä rakennusjärjestyksen 11. pykälän tarkoituksen kautta. Antaa oudon ja jopa ruman kuvan, että ikkunoissa on vain pahvia ja tekstiä.

Ikkunoiden peittäminen saattaa olla kaupunkikuvallisesti myös hyvä vaihtoehto. Kauppakeskus Linnan tyhjyys saa edes jotain sisältöä, kun ikkunoissa on suuret pahvit. Ne kertovat, että jonkinlaista muutosta puuhataan.