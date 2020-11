Hämeenlinnan kirje: Seitsemän vuotta ympäristöään rumentanut päiväkoti pannaan vihdoin matalaksi

Kiikkulauta pysähtyi Koiranpolun päiväkodissa jo seitsemän vuotta sitten. Rakennus pihoineen on lohduton näky. Päiväkodin nimi oli Leikkikoto, mutta nyt on leikki kaukana. Samoin kotoisuus. Ihan lähiaikoina lähtee lauta jos toinenkin. Kaupunki sai kohteen vihdoin mahtumaan purkuohjelmaansa. Kuten trendi on ollut, tämäkin hoituu hiukan halvemmalla kuin vielä kiinteistöomaisuuden toimenpideohjelmassa arvioitiin. Delete Demolition Oy purkaa pytingin noin…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.