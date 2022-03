Hämeenlinnan kirje: Tiedätkö, missä sijaitsee Mettola? Pian selviää, saako kaupunki siitä uuden vetonaulan tonttien myyntiin

Tiesittekö, että Hämeenlinnassa on paikka nimeltä Mettola? Harva käsi nousee. Tuon nimen kaupunki on nyt antanut tulevalle omakotialueelle Katumajärven itäpuolella, Mäskälässä. Kun uusi Harvoilankylän naapurialue putkahti kaupungin kaavoituskatsaukseen, sitä kutsuttiin karummin nimellä Vanajanlinnantien varsi. Mettolan maapohjaa ja -perää tutkitaan kohta puristinheijarikairauksilla sekä häiriintymättömillä ja häiriintyneillä näytteenotoilla. (Infratekninen kieli on sitten metkaa.) Tärkeällä asialla tuossa tietysti...

