Hämeenlinnan kirje: Tuleeko Aulangon mystisestä laiturista uusi Tyyne-gate?

Rantareitillä kulkijat ovat saattaneet ihmetellä, kenelle kuuluu pitkä laituri, joka lymyää Aulangon Mäntykärjen rannan katveessa, jonkin matkaa Tekosaarilta kaupunkiin päin.

Niin ihmettelee kaupunkikin.

Laituri on selvästikin parhaat päivänsä jo nähnyt. Pinta on kulahtanut ja lautoja on katkeillut. Näkyypä laiturilla päivää paistattelevan jokunen kynnysmattokin.

Kapistus on kuitenkin sidottu huolella rantapuihin. Eli ei omistajakaan ilmeisesti toivo sen häipyvän Vanajaveden tuuliin.

Tämänhetkisen tiedon mukaan kyse on kaupungin aikoinaan omistamasta venelaiturista, joka sijaitsi Hämeensaaressa.

Sitten omistus siirtyi yksityiselle yrittäjälle, joka tiettävästi myi laiturin eteenpäin. Liekö uudelle yrittäjälle sitten tullut tenkkapoo omaisuutensa kanssa. Nyt oli laituri, mutta puuttui enää oma ranta.

Kaupunki ei siis ole laituria Aulangon rantaan telakoinut.

Varmaa on, että kaupungin ja kaupunkilaisten yhteinen ranta ei ole laiturivanhuksen oikea paikka.

Kaupunki odotteli maltilla kevään, että nykyinen omistaja siirtäisi laiturin sinne minne se ikinä olikaan matkalla. Edessä näyttää siis olevan työläs omistajan selvittely, jotta laituri saadaan pois.

Ettei vain olisi tulossa uusi ”Tyyne- tai Teemu-gate”. Noista omistajaa vaihtaneista Paasikiventien rannan ravintolaivoistahan aiheutui kaupungille vuosikausien riesa.

Hyvää tässä on se, että nyt ei ainakaan öljypäästöistä pitäisi olla huolta.