Hämeenlinnan kirje: Voisiko metallimusiikin ja betoniteollisuuden kehdosta tulla Puu-Kantola?

Kaupunginvaltuusto pui viime maanantaina monipuolisesti Juhani Lehdon (vas.) ja Timo Kauniston (kesk.) tekemää aloitetta puurakenteisten talojen lisäämisestä Hämeenlinnassa. Aloitteen allekirjoitti 36 muutakin valtuutettua, kaikista puolueista.

Viranhaltijoiden 6-sivuinen vastaus tulkittiin sen verran myönteiseksi, että se hyrisytti valtuutettuja. Potentiaalisia puurakentamisen paikkoja heiteltiin, Asemanrannasta ykköskortteliin.

Valtuuston tahto tuntuu olevan, että kaupungin on poliittisin päätöksin ohjattava myös kerrostalojen rakentamista puuta päin.

Vastauksessa aloitteeseen mainittiin sangen monta paikkaa, jotka voisivat sopia puurakentamiseen: esimerkiksi Niittykadun varsi, Koulu- ja Lukiokadun täydennyspaikat, Hämeensaaren itäreuna, Kaurialan nykyinen autoalan keskittymä, Ahveniston koulun ympäristö ja Kantola.

Kantolaan voidaan selvityksen mukaan pohtia tulevaisuudessa suorastaan ”laajempia korttelikokonaisuuksia” puu- ja hirsirakentamiselle.

Yhtenäisesti järven ympäri

Kauniina tavoitteena on muodostaa Kantolan, Hämeensaaren ja Visamäen alueista järven ympärille kiertyvä yhtenäinen kaupunkirakenne. Näitähän on hahmoteltu ammoisessa Kantola-visiossakin, joka ulottuu vuoteen 2030.

Pitkässä puussa Kantolan puinen imago toki on. Yksin maaperän puhdistus vaatii miljoonia.

Alueella on tanakka puuteollisuushistoria, mutta nykyään painotus on betonissa, joka on hallinnut kerrostalojen markkinoita 60 viime vuotta.

Kantolan imago on myös metallinen, kiitos tapahtumapuiston konserttien. Mutta miksipä ei seuraava materiaalitrendi voisi olla puu.

Somaahan se olisi: Stadissa on Puu-Käpylä, meillä Puu-Kantola.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen:

Linnaa vastapäätä rakennetaan ehkä pian puusta

Maakunnan ensimmäinen yli 2-kerroksinen puukerrostalo seisoo Visamäessä. Sen urakoineen hämeenlinnalaisen Suomen Puukerrostalot Oy:n kiinteistöyhtiö on nyt varannut tontin myös keskustasta, Linnanniemenkadulta.

Koska tontille saa rakentaa vain kaksikerroksisen talon, tulossa ei ole varsinaista kerrostaloa, vaan ”kaupunkipienkerrostalo”.

Eräänlainen harvinaisuus tuo silti on, sillä Hämeenlinnassa on puun käyttö luhtikäytävätaloissa ollut 2000-luvulla huomattavasti vähäisempää kuin pien- ja rivitaloissa.

Tehdasta varten lihotetaan tilauskirjoja

Puukerrostaloyhtiö on yhä suunnittelemassa tehdasta Moreeniin. Investointi on niin iso, että tilauskirjojen pitää ensin pulskistua.

Viime tiistaina tuli sopimus Vantaan kaupungin vuokrataloyhtiön kanssa kuusikerroksisesta, Joutsenmerkki-kriteerein rakennettavasta puukerrostalosta.

Vireillä on kaikkiaan puolen tusinaa kohdetta pääkaupunkiseudulla, ja Visamäen seuraavakin puukerrostalo voi pian lähteä nousemaan, jos Hamk:n opiskelijamäärä kasvaa.

Myös Lehto Groupin hylkäämä linja-autoaseman kortteli on alkanut puutaloyhtiötä kuumotella. Alueen rakentamistapaohjeissahan – saati kaavassa – ei oteta kantaa rakennusten runkomateriaaliin. HäSa