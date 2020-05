Hämeenlinnan kirje: Wisahoville tulossa "kaikkien tuntema hämeenlinnalainen" omistaja – Saa arvuutella!

Kankaantaan kaupunginosaa melkein vuosisadan komistanut Wisahovi, entinen ”Kanakoulu”, on vihdoin saamassa uuden omistajan.

Pitkän uran ravintola- ja matkailualalla tehnyt Leena Sivén on yrittänyt myydä arvorakennusta jo usean vuoden, mutta vasta nyt on tärppäämässä.

Kauppojen piti toteutua tänä vappuna, mutta koronapirulainen viivästyttää tätäkin. Kaupanteko etenee, ja ehkä jo kesällä paljastetaan, kuka uusi omistaja on.

Jatkaja on kuulemma paras mahdollinen ja lähes kaikkien tuntema hämeenlinnalainen. (Perttulan ja Suomenkasarmin hankkinut Petri Yrjö-Koskinen hän siis ei voi olla.) Joka tapauksessa toiminnan Wisahovissa luvataan jatkuvan entistä ehompana ja monipuolisempana.

Puolen miljoonan ”omakotitalo”

Netin myynti-ilmoituksessa Wisahovin velaton hinta on ollut noin puoli miljoonaa euroa. Neljän tuhannen neliön tontilla seisovassa talossa on pinta-alaa hulppeat tuhat neliömetriä.

Omakotitalossa. Sillä kategorialla rakennusta nimittäin on myyty.

Toki ostoa harkitsevillekin tehtiin tiedoksi, että kyseessä oli mahdollisuus yhdistää oma asuminen liiketoimintaan, ”ylellisissä kartanomaisissa puitteissa kävelymatkan päässä Hämeenlinnan keskustasta”.

Kartanotyyliin rakennettu kiinteistö on viime vuosina tunnettu pitopalveluravintolana sekä juhla- ja kokoustilana.

On kaksi ylellisesti sisustettua juhlasalia, buffethuone, kabinetti, baariosasto sekä kokous-, sauna- ja toimistotilat.

Että semmoinen omakotitalo.

Tuleeko majoitustilaa?

Jännä nähdä, mitä uudella omistajalla on mielessään. Kaava kyllä taipuu moneen. Ylimpään kerrokseen voidaan poikkeusluvalla rakentaa asuintilaa, joka olisi noin kymmenen prosenttia kiinteistön rakennusoikeudesta.

Asemakaava sallii myös hotellin, motellin ja vastaavat majoitusrakennukset.

Nykyinen omistaja on käyttänyt Wisahovin kunnostukseen omaa rahaa noin 325 000 euroa. Alin, lähes käyttämätön varastona ja teknisenä tilana toimiva kerros on odottanut uutta käyttötarkoitusta ja kunnostusta, mutta omistajavaihdoksen myötä sielläkin on jotain tapahtumassa.

Talon ja sen kunnostamisen historiassa on sattunut sellaistakin, että kaupunki oli vuonna 1988 kaavoittanut kolmekerroksisen rakennuksen kaksikerroksiseksi. Siksi rakennuslupaa ei pohjakerrokseen saatu.

Wisahovi pääsi alkuviikolla myös listalle, jossa Museovirasto kertoi avustuksistaan arvokkaiden rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen.

Rappauksen korjaukseen ja ikkunoiden kunnostukseen tuli nyt 18 500 euroa. Kuusi vuotta sitten virasto myönsi Wisahovin katon kunnostukseen kymppitonnin.

”Eino Leinon taloon” uutta sävyä

Museoviraston listalla on myös toinen tuttu nimi: Hämeenlinnan entinen kaupunginjohtaja Tapani Hellstén.

Hänelle virasto myönsi 3500 euroa talon värin vaihtamiseksi alkuperäiseen sekä ikkunapuitteiden uudelleenmaalaukseen ja porttien tekoon. Museoviraston avustus korvaa vain osan kustannuksista.

On erinomaista, että tätäkin taloa pidetään ehossa kunnossa. Sehän sijaitsee ihan Hämeenlinnalle leimallisimmassa ympäristössä, Linnanpuiston vieressä.

Suojeltu talo on rakennettu vuonna 1866, ja se on myös osa paikallista kulttuurihistoriaa. Siinä on asunut Eino Leino opiskellessaan lyseossa. Talossa kuvattiin myös elokuvaa Suomisen Ollin Tempaus (1942), pääosassa tietenkin Lasse Pöysti.

Hellstén kiittelee viraston ammattitaitoista apua kunnostussuunnitelmien teossa ja materiaalien valinnassa. Talon väriskaala ei muutu, vaan nyt on haettu sävy, joka vastaisi paremmin vanhan rakennuksen henkeä.

Vuoteen 2013 kaupunginjohtajana toiminut Hellstén on julkisen alan työntekijöiden eläkeyhtiön Kevan varatoimitusjohtaja. Kirjoilla hän on yhä Helsingissä, mutta tekee etätyöpäiviä myös Hämeenlinnassa. HäSa