Hämeenlinnan kirjeessä ihmetellään jälleen kerran aseman rikkinäistä tuulipussia ja torilta kadonnutta tienviittaa

Tässä on pari Hämeenlinnan kirje -palstan klassikkoaihetta samalla kertaa:

Aseman seudun tuulipussi on Hämeen Sanomien kuva-arkistosta päätellen uusittu viimeksi joskus vuoden 2013 vaiheilla.

Nyt Viipurintien sillan tuntumassa oleva tuulipussi on jälleen menettänyt värin ja on ihan riekaleina. Tämä on herättänyt some-keskustelua ainakin naapurustossa asuvien kesken. Pian on vaikea päätellä tuulen suuntaa, jos myrkkyonnettomuus iskee.

Toinen aihe, joka nousee pintaan silloin tällöin, on viitta, joka osoitti kilometrimäärän Hämeenlinnan torilta mm. Lontooseen, New Yorkiin ja muihin maailman metropoleihin.

Torilta se siirtyi jo aikaa sitten Kastelliin, josta se jonkin remontin yhteydessä hävisi. Tästäkin käydään some-keskustelua. Villi arvaus on, että viitta löytyy Suosaaren varikolta, jossa se on ennenkin käynyt tauolla. Ainakaan nykyisessä kompaktissa Kastellissa se ei ole.