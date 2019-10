Hämeenlinnan Kokoomus tukee hattulalaista Miia Antinia piirin johtoon

Kokoomuksen Hämeenlinnan kunnallisjärjestön hallitus on yksimielisesti päättänyt tukea hattulalaisen Miia Antinin valintaa Hämeen Kokoomuksen piirijärjestön puheenjohtajaksi. Antin on jo ilmoittautunut ehdolle.

Jotta kokoomus säilyttää asemansa ja nousee tulevissa vaaleissa vielä parempaan menestykseen, on politiikan tekemisen kasvoja kirkastettava ja löydettävä Hämeen Kokoomukselle uusi yhteinen ääni, Hämeenlinnan Kokoomuksen kattojärjestö toteaa kannanotossaan.

– Viime eduskuntavaaleissa kokoomuksen kannatus jäi Hämeessä kauas tavoitteestaan. Mitä on tapahtunut kokoomuksen kannattajille? Eikö meidän tarjoamamme tulevaisuus ole enää kiinnostava? Miksi emme enää onnistu puhuttelemaan äänestäjiämme, kysyy kunnallisjärjestön hallituksen jäsen, Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu Jenna Kankaanpää kannanotossa.

– Antin on kokenut politiikan tekijä ja tuntee erinomaisen hyvin niin kokoomuslaisen kenttätyön ja kampanjakoneiston kuin puolueen rakenteetkin. Uskomme, että juurikin hänen kaltaisensa henkilö on oikea luotsaamaan kokoomuksen kohti entistä parempaa menestystä Hämeessä. On myös muistettava, että piirin puheenjohtajuus on ollut viimeksi Kanta-Hämeessä yli kymmenen vuotta sitten, Kankaanpää jatkaa.

Miia Antin on ilmoittanut keskeisiksi tavoitteikseen saattaa kokoomusjoukkue voittoon seuraavissa kuntavaaleissa, uudistaa ja parantaa järjestökentän toimintaa ja kirkastaa kokoomuslaista aatetta sekä toimia voimakkaammin alueen edunvalvonnassa.