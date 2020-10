Hämeenlinnan lastensuojelun virheet herättivät sekä valvojan että kaupungin – Avi on harkinnut jo erityisvalvontaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on huomauttanut Hämeenlinnan lastensuojelun menettelyvirheistä niin monta kertaa, että on jo harkinnut sen ottamista valvontaansa.

– Päätimme kuitenkin olla tässä vaiheessa menemättä siihen, koska Hämeenlinna on itse lähestynyt aluehallintovirastoa ja pyytänyt keskustelua näistä asioista, kertoo sosiaalihuollon ylitarkastaja Jaana Lohvansuu Etelä-Suomen avista.

– Jos he nyt miettivät siellä omia prosessejaan ja toiminnan lainmukaisuutta ja korjaavat puutteet, valvontaan ottaminen olisi turhaa.

Avi palaveeraa kaupungin kanssa lastensuojelun ongelmakohdista ensi tiistaina.

Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg vahvistaa kaupungin aloitteellisuuden.

– Haluamme käydä avin kanssa tarkasti läpi, mikä meidän prosesseissamme on heidän mielestään vialla, jotta saisimme pistettyä ne asiat kuntoon. Osa asioista ei ehkä ole ihan niin yksinkertaisia kuin miltä ne valvontaviranomaisesta saattavat näyttää.

”Valvontaan ottaminen” merkitsisi, että avi alkaisi valvoa lastensuojelun toimintaa systemaattisemmin kuin yksittäisiä kanteluita käsittelemällä. Valvonnan kiristämisen lisäksi avilla on mahdollisuus määrätä uhkasakkoja.

Avi on antanut Hämeenlinnan lastensuojelulle huomautuksia toimivallan väärinkäyttämisestä yhteydenpidon rajoittamisessa. Näissä tapauksissa sosiaalityöntekijä on puuttunut lapsen yhteydenpitoon vanhempiensa kanssa ilman lain vaatimaa päätöstä.

Toukokuussa antamassaan valvontapäätöksessä avi katsoi, että ”kokonaisuutena arvioiden Hämeenlinnan lastensuojelun toiminnasta vastaavien johtavien viranomaisten sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan vastuuhenkilöiden ymmärrys sosiaaliviranomaisen velvollisuudesta huolehtia lastensuojelun asiakkaiden perusoikeuksien toteutumisesta on vakavasti puutteellinen”.

Tämä sai Lindbergin käynnistämään lastensuojelun prosessien yksityiskohtaisen tarkistamisen. Kevään huomautukseen johtaneen virheen taustalla oli hänen mukaansa sosiaalityöntekijän irtisanoutumisesta johtunut tilapäinen häiriötilanne, jossa päätös yksinkertaisesti unohdettiin tehdä.

Avi on moittinut Hämeenlinnan lastensuojelua myös aiheettomasta viivyttelystä asiakirjojen luovutuksessa.

– Lain mukaan asiakirjat täytyy luovuttaa, jos asianosainen niitä pyytää. Hämeenlinnan lastensuojelu on muun muassa esittänyt vastauksessaan, ettei niitä tarvitsisi luovuttaa useita kertoja vuodessa, mutta tälle tulkinnalle ei ole perustetta, ylitarkastaja Lohvansuu toteaa.

Lindbergin mukaan asiakirjatoimitusten viivästyminen on johtunut pitkälti sen vaatiman työn hitaudesta.

– Osa asiakirjapyynnöistä teettää paljon työtä, kun asiakirjoja kaivellaan arkistoista ja vedetään yli salassapidettäviä tietoja. Siinä ei ole kyse panttaamisen halusta.

Avi ei ole antanut huomautuksia Hämeenlinnan yksittäisille sosiaalityöntekijöille vaan koko organisaatiolle.

– Olemme katsoneet, että puutteet ovat johtuneet organisaation vakiintuneesta toimintakulttuurista, Lohvansuu perustelee.

– Useissa Hämeenlinnaa koskevissa lastensuojelupäätöksissä ovat toistuneet samat ongelmat.

Havaittuihin epäkohtiin liittyen avi on kiinnittänyt huomiota Hämeenlinnan kaupungin lastensuojelun velvollisuuteen huolehtia siitä, että henkilöstö saa työssään tarvittavaa perehdytystä ja täydennyskoulutusta.

Sote-johtaja Lindbergin mukaan asiakkaiden oikeusturvan läpikäymisellä ja kehittämisellä ”Hämeenlinnassa ollaan vastaamassa kokonaisvaltaisesti avin esille nostamiin kysymyksiin”. HÄSA

Parannuksia virheiden välttämiseksi

Hämeenlinnan lastensuojelu on selvittänyt viime kuukausina toimintamallejaan ja laatinut toimenpideohjelman ja tarkat prosessikaaviot, joita noudattamalla asiakkaiden oikeusturvan on tarkoitus parantua.

Kaupunki järjestää lastensuojelun työntekijöille lisäkoulutusta hallintolaista ja asiakaslaista ensi kevääseen mennessä. Muistutukset ja kantelut käydään vastedes keskustellen läpi asianosaisten kanssa. Päätösten kumoutumiset perusteluineen annetaan tiedoksi asianosaisille ja muulle henkilöstölle. Epäkohtailmoitusta koskeva toimintaohje käydään läpi henkilöstön kanssa tämän syksyn aikana.

Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kehittämisohjelman ensi keskiviikon kokouksessaan, avin ensikommenttien jälkeen.

– Tuntumani on, että asiakkaiden oikeusturva on toteutunut meillä suhteellisen hyvin tähänkin mennessä. Välillä avi on kiinnittänyt huomiota lähinnä joihinkin yksityiskohtiin, mutta yleinen kuva on se, että hallintoprosessiimme voi luottaa, Hämeenlinnan sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg sanoo.

– Vaihtuvassa henkilökunnassa kaikki eivät ole tienneet, miten asiakkaiden oikeusturvaprosessit hoidetaan. Haluamme nyt karsia pois yksittäisetkin epäkohdat.