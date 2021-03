Yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytyy: Hämeenlinnan Liikuntahallit tiukensi koronarajoituksia – Lue tästä päivitetyt säännöt

Hämeenlinnan Liikuntahallit on päättänyt kiristää koronarajoituksia ajalle 8.–28. maaliskuuta, koska valtioneuvoston 24.2. tekemän periaatepäätöksen mukaisesti Kanta-Hämeessä on siirrytty koronaepidemian torjunnan tasolle 2. Suurin muutos aiempiin rajoituksiin verrattuna Hämeenlinnassa on se, että yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytyy. Liikuntahallien alle 12-vuotiaille järjestämät lasten ja nuorten liikuntaryhmät toteutetaan opetus- ja kultturiministeriön OKM) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeita noudattaen….