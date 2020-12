Hämeenlinnan lyseo sai tunnustusta yrittäjyyskasvatuksestaan – Lyseon lukio on vuoden YES-agentti 2020

Yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsi Hämeenlinnan lyseon lukion YES Agentti -tunnustuksella. Ansio myönnettiin joukolle suomalaisia toimijoita näiden työstä yrittäjyyskasvatuksen kehittäjinä.Lyseon lukion ansioina mainitaan, että se on ennakkoluulottomasti lähtenyt kokeilemaan erilaisia tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta ja luonut luovan yrittäjyyden linjan. Lukio on myös onnistunut rakentamaan yrittäjämäisen toimintakulttuurin, tunnustuksen myöntämisperusteluissa todetaan.Keskeisimpänä yrittäjyyskasvatusta lyseolla ohjaa ja toteuttaa yrittäjyyskasvatuksen YKÄ-tiimi, johon kuuluu…

