Kanta-Hämeessä 22 uutta covid19-tartuntaa – Hämeenlinnan lyseon lukiossa koronatartuntoja

Tiistain aikana Kanta-Hämeessä todettiin 22 uutta covid19-tartuntaa. Tapauksista 15 on Hämeenlinnan seudulta, neljä Riihimäen ja kolme Forssan. Viisi potilasta on sairastunut karanteenin aikana, kolme tartuntaa on saatu ulkomailla, yksi todennäköisesti toisen maakunnan alueella ja 13 on perheensisäisiä tai muuten tunnettuihin tartuntaketjuihin liittyviä. Paikallisia, epäselviä tapauksia on kaksi ja kolmen tapauksen jäljitys on vielä kesken. Hämeenlinnan…