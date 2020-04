Hämeenlinnan ohutlevytehdas viikoksi kiinni huhtikuun lopulla – Putkien valmistus jatkuu

SSAB:n Hämeenlinnan ohutlevytehtaan tuotanto pysäytetään viikoksi 17. Terästä ei siis valssata, ei sinkitä eikä maalipinnoiteta huhtikuun viimeisellä kokonaisella viikolla.

– Eteenpäin on vaikea nähdä. Näkymä on kuitenkin nyt, että touko- ja kesäkuussa pidetään samanlaiset yhden viikon lomautusjaksot, kertoo tehtaanjohtaja Anders Ek.

SSAB ilmoitti tiistaina lomauttavansa Suomen henkilöstönsä kolmeksi viikoksi. Lomautukset koskevat kaikkia Suomen työntekijöitä Ruukki Constructionia ja Tibnoria lukuun ottamatta.

– Lomautusten ulkopuolelle jäävät vain eräät omaisuuden ja ympäristön suojaamiselle välttämättömät työntekijät.

Hämeenlinnan ohutlevytehdas päätti lomautustensa järjestämisestä keskiviikkona.

– En tiedä, olisiko jokin muu malli parempi tai huonompi. Tämä ainakin selkeä, sanoo tehtaan työntekijöiden pääluottamusmies Karo Suoknuuti.

Suoknuuti kertoo, että työntekijät esittivät vuorojärjestelyä, joka olisi ollut työnantajan päättämää mallia tasapuolisempi.

– Kesälomista olemme sopineet, että ne pidetään, kuten on sovittukin. Määräaikaiset työntekijät lomautetaan myös.

Vuosilomalla olevaa työntekijää ei lomauteta. Hänellä jatkuu lomautuksen ajan loma.

Euroopan autotehtaat on suljettu. Useilla terästä käyttävillä yrityksillä on vaikeuksia pitää tuotantonsa käynnissä. Näyttää mahdolliselta, että SSAB joutuu sopeuttamaan tuotantoaan lisää.

– On tosi vaikea lähteä sanomaan. Asiat ovat kiinni paljon siitä, mitä tapahtuu muissa maissa.

SSAB:llä on noin tuhat työntekijää Hämeenlinnassa. Teollisuusliiton pääluottamusmies Suoknuuti edustaa vajaata 600 ohutlevy- ja putkitehtaan työntekijää.

Konecranesin Hämeenlinnan tehtaalla ei vielä tiedetä, miten henkilöstöä lomautetaan. Yksikönjohtaja Janne Martin kertoo, että suunnitelmat ovat vasta työn alla.

Konecranes ilmoitti tiistaina, että se lomauttaa koko Suomen henkilöstönsä korkeintaan 90 päiväksi. Martin sanoo, ettei päätös tarkoita, että Hämeenlinnan tehdas pistettäisiin kiinni 90 päiväksi.

– Tilanne ei ole juuri nyt näin dramaattinen. Emme kuitenkaan tiedä, mitä tapahtuu esimerkiksi syyskuussa.

Epidemia on heikentänyt tuotteiden kysyntää. Konecranes on tiedottanut, että yhtiön edustajat eivät ole päässeet monissa maissa asentamaan ja huoltamaan laitteita.

– Yritämme tehdä esimerkiksi yhden tai kahden kuukauden suunnitelman, Martin sanoo.

Martin kertoo, että tilanne saattaa muuttua hyvin nopeasti, koska ”maailma on kummallisessa asennossa”.

Konecranes kokoaa Hämeenlinnassa kahdella eri tehtaalla nostimia, jotka asennetaan käyttäjille erilaisiksi pienen kokoluokan nostolaitteiksi. Yhtiön suurten nostureiden komponentteja valmistetaan Hyvinkäällä. Hämeenlinnassa on myös vaihdetehdas.

– Meidän tehdasalueellakin eri toimipisteissä on erilaisia kuormituksia. Pohdimme, mitä kannattaa tehdä. HÄSA

Asiakkaat ostavat yhä teräsputkia

SSAB:n Hämeenlinnan putkitehtaalta ei ainakaan toistaiseksi lomauteta työntekijöitä.

– Meillä on tällä hetkellä töitä. Emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, sanoo SSAB Europen putkituotannosta vastaava johtaja Kari Väliaho.

Hämeenlinnan putkitehdasta on laajennettu ja sinne on asennettu uusia linjoja. Tehtaan henkilöstö on kasvanut noin 150:een.

– Jos tulee tilanne, että kysyntä laskee, lomautamme henkilöstöä. Toimimme tarpeen mukaan.

Tehtaalle on asennettu kaksi uutta putkilinjaa. Kolmoslinja on osittain tuotannollisessa käytössä. Neloslinja on asennettu, mutta sitä ei ole vielä käynnistetty.

SSAB kasvattaa ja järjestelee putkituotantoaan. Yhtiö investoi putkituotannon kasvattamiseen kaikkiaan noin 28 miljoonan euroa.

Yhtiö ajaa alas Hangon Lappohjan tehdasta. Hämeenlinnan tehdasta on myös laajennettu.