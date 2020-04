Hämeenlinnan opettajat eivät näe syytä avata kouluja viimeisiksi viikoiksi – "En tiedä yhtäkään, joka olisi puolesta"

Taustalla on pelko koronavirustartunnoista ja kaiken muuttumisesta taas hetkessä, kun etäopetus on saatu toimimaan.

Avautuvatko koulujen ovet vielä tänä keväänä?

Tämän hetken päätöksellä ne ovat kiinni 13.5. asti, mutta esillä on ollut, tulisivatko esimerkiksi 1.–3. luokkalaiset ja mahdollisesti 6. ja 9. luokkalaiset kouluun vielä lukukauden viimeisiksi reiluksi pariksi viikoksi.

Hallitus on ilmoittanut kertovansa ensi viikolla, miten asian suhteen menetellään.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n Kanta-Hämeen alueasiamies Katri Juvonen kertoo kuulleensa, että opettajat ovat viettäneet jopa unettomia öitä miettiessään, miten he pystyisivät järjestämään lähiopetuksen turvallisesti tässä tilanteessa.

– En tiedä yhtäkään opettajaa, joka olisi koulujen avaamisen puolesta. Nytkin niiden oppilaiden, jotka sitä eniten tarvitsevat, on mahdollista käydä lähiopetuksessa, OAJ:n Hämeenlinnan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Merja Pajunen-Putti sanoo.

Viidettä luokkaa Ruununmyllyn koulussa opettava Pajunen-Putti ei näe koulujen avaamiselle tässä tilanteessa mitään opetuksellista tai kasvatuksellista syytä.

– Etäopetus on lähtenyt käyntiin todella hyvin. Sen purkaminen, kouluun palaaminen aivan uudessa tilanteessa ja niin sanotusti sen systeemin ylösajo kahdeksi viikoksi tulisi olemaan melkoinen ponnistus. En tiedä, miten se tulisi onnistumaan, hän arvioi.

– Tiedän myös, että kaikki vanhemmat eivät tulisi missään tapauksessa lähettämään lapsia kouluun kahdeksi viimeiseksi viikoksi.

”Tuulikaappiopetusta”

Jukolan koulun erityisluokanopettaja Kai Nihti seuraisi tilannetta rauhassa.

– Ymmärrän yhteiskunnallisen ja sosiaalisen paineen koulujen avaamiseen. Nyt kun Euroopassa ollaan kouluja avaamassa, minusta olisi hyvä, että odotetaan hetken aikaa, mitä siellä tapahtuu.

Nihti työskentelee erityisopettajana 5.–6. luokkalaisten kanssa.

– Pitääkö kaikki saada kouluun siksi, että pienemmällä osalla on oppimisen haasteita?

Hän näkisi parempana kehittää vaihtoehtoisia toimintatapoja, joilla auttaa niin sanotusti kriittisessä asemissa olevia oppilaita ja heidän perheitään. Sellaista voisi olla esimerkiksi etäopiskelun ja puolilähiopetuksen yhdistäminen.

Esimerkkinä Jukolan koululla on pidetty ”tuulikaappiopetusta ja -ohjausta”.

Oppilas on ollut opiskellut tunnin ajan niin, että hänet ja opettajan tai koulunkäyntiohjaajan on erottanut lasiseinä. Oppilas on saanut tarvitsemaansa opetusta ja ohjausta sekä hänen kanssaan on päästy myös vaihtamaan kuulumiset kasvotusten, mutta turvallisesti.

Oppilaan lähdettyä työtasot ja ovenkahvat on puhdistettu ennen seuraavan oppilaan tuloa.

Tartuntariski huolettaa

Myös riskiryhmiin kuuluvien opettajien tilanne huolettaa.

– Ehkä ajatellaan, että lapsilla tartunnat voivat olla lieviä, mutta he voivat olla kantajia ja levittää virusta, vaikka eivät niin paljon kuin aikuiset. Kun koulurakennukset ovat aika ahtaita, en ymmärrä, miten turvaväleistä ja erityisestä hygieniatasosta pystyttäisiin huolehtimaan, Pajunen-Putti sanoo.

Kai Nihti muistuttaa, että opettajakunnassa on kohtuullisen paljon esimerkiksi astmaatikkoja, mikä johtuu muun muassa koulujen sisäilmaongelmista.

Ysien paluulle ei ole juuri syytä

Yhdeksäsluokkalaisten ei tarvitse tulla kouluun peruskoulu-urakkansa viimeisiksi viikoiksi ainakaan arvioinnin vuoksi.

Esimerkiksi Lyseon koulussa opettajien täytyy antaa numeroarviot 18.5. mennessä, jotta ne ehditään kirjata järjestelmään, kertoo rehtori Pasi Seila.

Seilan mielestä ainoa syy ysien kouluun tulemiselle olisi, että oppilaat näkisivät toisiaan vielä ennen koulun päättymistä.

– Viimeisellä viikolla ei juuri ole normaalia opetusta, mutta voi olla, että rajoitukset estävät suunnitellun muun toiminnan. Minulla on oma ennakkoaavistus, että aika moni oppilas jäisi kuitenkin kotiin, ja sitä perustellaan turvallisuudella. HÄSA

Lastenlääkärien kannanotto Koulut suljettiin hallituksen päätöksellä 18.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tämän hetken päätös on voimassa 13.5. asti. Keskiviikkona 22.4. Helsingin Sanomissa julkaistiin mielipidekirjoitus, jossa lasten infektiotautien hoidosta vastaavat lastenlääkärit kaikista Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta toivoivat koulusulkujen lopettamista mahdollisimman pian. He kirjoittivat, että koulujen kiinni pitämiselle on vaikea löytää pitäviä perusteita ja haitat saattavat olla mahdollisia hyötyjä suuremmat. Mielipidekirjoituksessa lääkärit kirjoittivat tutkimusnäyttöön perustuen, että lasten oirekuvat ovat lieviä, jolloin virusmäärä hengitysteissä on todennäköisesti pienempi kuin vakavissa oirekuvissa ja sen myötä tartuttavuus on pienempi. Lasten aiheuttamia vakavia tartuntaketjuja ei ole raportoitu. Lääkäreissä aiheuttaa huolta myös se, että kaikille etäopetus ei sovi, ja koulujen pitkäaikaisella sulkemisella voi olla useiden lasten kehitykselle pitkäkestoisia haittoja.

Lue myös:

Kommentti: Opettajat katsovat omaan napaan – Veikö korona kansankynttilöiden solidaarisuuden ja moraalin? (27.4.2020)

Suuret kesätapahtumat peruttu heinäkuun loppuun asti – Koulujen avaamisesta päätös toukokuun alkuun mennessä (23.4.2020)

Koulujen avaaminen jakaa mielipiteitä, vastakkain tartuntariski ja hyvinvointi – Lastentautiopin professori: ”Perusteet sululle ovat aika vähäiset” (22.4.2020)