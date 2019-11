Hämeenlinnan opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä pyrkii töihin Tampereelle – Kävi jo haastattelussa

Hämeenlinnan kaupungin opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä on mukana yhtenä vaihtoehtona, kun Tampereen kaupunki hakee uutta sivistyspalveluiden johtajaa. Mäkelä oli torstaina Tampereella työhaastattelussa.

– Tampere on houkutteleva kaupunki. Siellä on hyvä draivi päällä, niin kuin on Hämeenlinnassakin, mutta mittakaava on isompi, Mäkelä perustelee hakuaan.

– Hämeenlinnasta ei ole mitään pois työntävää syytä. Kaupunki on kohdellut minua hyvin ja olen saanut täällä mielenkiintoisia työtehtäviä.

Mäkelän saamien tietojen mukaan Tampereen haussa seuraavaan vaiheeseen päässeet valitaan joulukuun alkupuolella, minkä jälkeen valintaprosessi jatkuu.

Hakeneiden joukossa on myös Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelä. Hämeen Sanomat ei tavoittanut Rimpelää kertomaan, saiko hän kutsun työhaastatteluun

Tampereen kaupungin sivistyspalvelujen johtajan tehtävä on uusi. Sivistyspalveluihin kuuluvat kasvatus- ja opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, ja uuden johtajan alaisuudessa työskentelee noin 5000 työntekijää.