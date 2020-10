Hämeenlinnan päämaja siirtyy pian Wetterille – Kaupungin henkilöstölle pitää kuitenkin vuokrata tiloja yhä noin miljoonalla eurolla vuodessa

Kolmen viikon päästä Hämeenlinnan vanha kaupungintalo on jo tyhjentynyt työntekijöistä. Linja-autoaseman vieressä sijaitsevasta Wetteri-rakennuksesta tulee uusi kaupungin organisaation päämaja.

Wetterillä on jo joitakin vuosia työskennellyt kaupungin viranhaltijoita, muun muassa kaupunkirakenteen toimialalta. Kun pääkirjasto pääsi tänä syksynä takaisin omiin tiloihinsa, vapautuivat Wetterin alimmat kerrokset kaupungille.

Raatihuoneenkadulla on tilaa reilut 9 000 kerrosneliömetriä, Wetterillä alle puolet siitä, ja siitäkin puolet on vuokrattuna valtion Oikeusrekisterikeskukselle. Senaatti-kiinteistöt maksaa rekisterikeskuksen tiloista kolmessa ylimmässä kerroksessa vuokraa ainakin vielä 4–7 vuotta.

– Nykyisessä kaupungintalossa hukkaneliöitä on paljon. Siellä on paljon käytäviä ja pieniä huoneita, koska kaikki tilat eivät ole toimistokäyttöön rakennettuja vaan myös vanhoja asuntoja. Wetterillä on todella vähän tilaa, jossa ei voi työskennellä, Kuusela sanoo.

Toimitilojaan varsinaisesta kaupungintalosta vähentämällä kaupunki säästää satojatuhansia euroja vuodessa.

Vanhan kiinteistön myyntivalmistelut etenevät

Hämeenlinnan kaupungintalon myynti on edennyt verkalleen asian vaatimien selvitysten ja koronamyllerryksen vuoksi. Kaupunginhallitus päätti toukokuun alussa ”käynnistää välittömästi” koko kaupungintalon myyntiprosessin.

Vain pari kuukautta aiemmin oli päätetty, että sisäilmaongelmien vuoksi Raatihuoneenkadun puoleiset kaksi rakennusta peruskorjataan ja niiden takana sijaitsevista kahdesta osasta luovutaan. Kaupungin taloudellinen tilanne kuitenkin huononi nopeasti.

Kaupunki on saanut myynnin toteuttamisen vaihtoehdoista lausunnon ja suuntaa-antavia laskelmia tilintarkastusyhteisöltään BDO:lta.

Kaupunki voi myydä joko kiinteistöyhtiön osakkeita tai kiinteistön (eli rakennukset ja tontin).

Raatihuoneenkatu 9–11:n ja Wetterin kiinteistöt omistaa Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Kaupungintalot. Sen kaikki osakkeet ovat kaupungilla.

Osakekauppa voitaisiin tehdä kahdella tavalla. Nykyinen yhtiö voitaisiin jakaa kahtia ja myydä sitten Raatihuoneenkadun kiinteistöä hallitsevan uuden yhtiön osakekanta. Toinen vaihtoehto on myydä Wetterin kiinteistö velkoineen kaupungille ja sen jälkeen vanha osakeyhtiö Raatihuoneenkadun kiinteistöineen ostajalle.

Vaihtoehdoilla on merkitystä siinä, kuinka myynti vaikuttaisi kaupungin kirjanpitoon. Vain osakkeiden myynti näkyisi kaupungin tuloksessa.

Kymmenen miljoonan peruskorjaukselta vältytään

Myynnin toteutustapa voi vaikuttaa myös ostajan löytämiseen.

Myyntivoittoa kaupunki saa, jos myyntihinta ei alita myytävän kiinteistön tasearvoa, joka on tällä hetkellä 11 miljoonaa euroa.

– On ostajia, jotka haluavat ostaa kiinteistön suoraan taseeseensa ja saada poistot ”hyväkseen”. Jokin toinen ostaja saattaa haluta ostaa yhtiön, koska tällä tavalla varainsiirtovero on puolet pienempi, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Kaupungin vaikeassa taloustilanteessa myynnillä on iso merkitys myös siinä mielessä, että kaupungintalon tarvitsemaa jopa noin kymmenen miljoonan euron hintaista peruskorjausta ei tarvitse tehdä.

Kaupunki voi yrittää myydä kaupungintaloa joko niin, että se antaa hinnan määräytyä vapaasti markkinoilla tai niin, että ensin pyydetään asiantuntijoilta hinta-arviot ja kaupataan kohdetta niiden keskiarvolla.

Kiinteistöammattilainen kaupungin avuksi

Kaupunki näkee kaupungintalon nimenomaan kiinteistökehityskohteena. Siinä voi jatkossa olla liiketilaa, toimistotilaa ja asuntoja.

Nykyinen kaupungintalo koostuu neljästä eri rakennuksesta. Isosuo pitää mahdollisena sitäkin, että eri osilla olisi eri ostaja.

– Keskusteluihin mahdollisten ostajien kanssa on koottu riittävä aineisto. Olemme selvittäneet perusteellisesti talon tilanteen ja laatineet kunnostussuunnitelmat aiottua peruskorjausta varten, Isosuo sanoo.

Pian kaupunki hankkii avukseen kiinteistökehityksen ammattilaisen, joka on apuna yhteydenpidossa eri investoreihin ja rakennusyhtiöihin.

– Varsinainen myyntitoimeksianto mietitään erikseen.

– Se, myydäänkö osakkeita vai kiinteistö, selviää vasta neuvotteluiden yhteydessä. Todennäköisin ratkaisu on, että ensin tehdään esisopimus, jossa myös sovitaan toteutustavasta. HäSa