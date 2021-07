Hämeenlinnan Prismassa, Idänpään S-marketissa sekä neljässä ravintolassa on voinut altistua koronalle alkuviikon aikana

Kuluvan viikon maanantain ja keskiviikon välisenä aikana koronavirustartunnalle on voinut altistua Hämeenlinnassa useissa eri paikoissa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti asiasta perjantaina kello 14.30 jälkeen. Tiiriön Prismassa ja S-market Idänpäässä altistua on voinut 5.–7.7. Altistava potilas ollut tuolloin kaupoissa ruokaostosten teon ajan, mutta tarkemmat ajankohdat eivät ole tiedossa. Kauppakeskus Goodmanin ravintola Itsudemossa on voinut altistua maanantaina 5.7….