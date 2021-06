Hämeenlinnan rantaluokittelu luo erikoisen tilanteen: Tästä syystä Solvikin rannalla joutuu pissaamaan puskaan

Hämeen Sanomien lukija otti toimitukseen yhteyttä Hämeenlinnan Solvikin rannan varusteluista. Lukija ihmetteli, miksei rannalta löydy huussia tai laituria. Solvikissa on aiemmin ollut laituri, joka on huonokuntoisuuden takia poistettu. Hämeenlinnan kaupunki sijoitti alkukesästä kantakaupungin uimarannoille kuivakäymäliä aiempien bajamajojen sijaan. Miksi Solvikin rannalla ei ole huussia, Hämeenlinnan ulkoliikuntamestari Tomi Nurmi? – Meillä on Hämeenlinnassa uimarantoja ja uimapaikkoja….