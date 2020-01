Hämeenlinnan strategiajohtajan virkarikostutkintaa johdetaan Lahdesta – Esitutkinnan kestosta ei tietoa

Hämeenlinnan strategiajohtaja Markku Rimpelän rikostutkintaa johdetaan Lahdesta. Hämeen poliisi on nimennyt esitutkinnan tutkinnanjohtajaksi rikostarkastaja Minna Riskin. – Päätutkija on Lahdesta. Toinen esitutkintaan kiinnitetty tutkija on Hämeenlinnasta, kertoo Riski. Rimpelää epäillään...

Hämeenlinnan strategiajohtaja Markku Rimpelän rikostutkintaa johdetaan Lahdesta. Hämeen poliisi on nimennyt esitutkinnan tutkinnanjohtajaksi rikostarkastaja Minna Riskin. – Päätutkija on Lahdesta. Toinen esitutkintaan kiinnitetty tutkija on Hämeenlinnasta, kertoo Riski. Rimpelää epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä Hämeenlinnan tilaajajohtajana. Hän on valmistellut ja esitellyt Hämeenlinnan koulujen tiloista sopimuksia yritysten kanssa samalla, kun hänen yrityksensä on ollut liikesuhteessa niiden kanssa….