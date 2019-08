Hämeenlinnan uusi asuinalue sai uuden oman ruokakaupan

Keskon Etelä-Suomen aluejohtaja Timo Heikkilä ja kauppias Sirpa Rautiainen avasivat torstaina uuden ruokakaupan Hämeenlinnaan.

K-market Sampo on Hämeenlinnan kantakaupungin läntisin elintarvikekauppa. Se on keskellä uutta Sampo-asuinaluetta ja lähellä Hirsimäkeä.

Täysin uuden ruokakaupan avaaminen on harvinaista Kanta-Hämeessä. Kaupat ovat useimmiten viime vuosina vain vaihtaneet “leiriä” tai ne on siirretty läheltä uusiin tiloihin. Ruokakauppoja on myös paljon lakkautettu.

– Etelä-Suomen alueella avasimme viime vuonna poikkeuksellisesti peräti kymmenkunta uutta ruokakauppaa. Valtaosa niistä kuitenkin tuli pääkaupunkiseudulle, kertoo aluejohtaja Heikkilä.

K-ryhmän pääkaupunkiseudun uudet ruokakaupat olivat lähinnä K-supermarketteja. Hämeenlinnan Sampoon avattiin K-market, joka on ryhmän lähikauppa.

Kesko osti Suomen Lähikaupan vuonna 2016. Se muutti noin 400 Valintataloa ja Siwaa K-kaupoiksi.

– Kun meille tuli satoja uusia K-kauppoja, uusien lähikauppojen perustaminen ei vähään aikaan ollut kovin ajankohtaista. Tilanne on nyt muuttunut, Heikkilä sanoo.

Päivittäistavarakaupan yksiköt ovat pitkään kasvaneet ja myynti on keskittynyt isoihin yksiköihin. Keskolla on esimerkiksi Hämeenlinnassa kaksi K-Citymarkettia.

Heikkilä korostaa lähikauppojen tärkeää merkitystä K-ryhmälle.

– Kun väestö vanhenee, on tärkeää saada palveluja mahdollisimman lähelle asiakkaita.

Keskolla on Hämeenlinnan kantakaupungin länsiosissa useita K-marketteja, mutta sillä ei ole siellä yhtään K-supermarkettia. Kesko suunnittelee uuden keskussairaalan, “Kantasairaalan”, yhteyteen suurehkoa ruokakauppaa.

– Hämeenlinnan läntisissä osissa meillä on selvä palvelun aukko. Toivomme, että uusi sairaala rakennetaan mahdollisimman nopeasti.

– Se ei ole kuitenkaan meistä kiinni.

Kauppiaat pyörittävät K-ryhmässä itsenäisinä yrittäjinä elintarvikkeiden vähittäiskauppaa. K-kauppias Sirpa Rautiaisen ainoa myymälä on Sammon K-kauppa, kun taas eräät Hämeenlinnan kauppiaat vastaavat useista Lähikaupalta K-ryhmään siirtyneistä K-marketeista.

– Lähikaupalta tulleisiin K-marketteihin ei olisi ollut mahdollista saada kauppiaita, jos kauppoja ei olisi annettu useita yhdelle kauppiaalle, Heikkilä selvittää.

Heikkilä sanoo, että ryhmässä yhden kauppiaan kauppamääriä ei ole enää määritelty vaan erilaiset ratkaisut ovat mahdollisia.

– Meillä nyt citymarketkauppias, jolla on samassa kauppakeskuksessa myös K-market. HÄSA