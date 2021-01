Hämeenlinnan seudulla viisi uutta koronatartuntaa – Ulkoilijoiden käyttöön nuotiokodat ja wc-tiloja

Kanta-Hämeessä on todettu tiistaina 12. tammikuuta viisi uutta covid-19-tartuntaa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoo verkkosivuillaan, että kaikki uudet tapaukset ovat Hämeenlinnan seudulta ja liittyvät aiemmin tunnettuihin tartuntaketjuihin. Kuitenkin vain yksi potilas on sairastunut karanteenin aikana.Hämeenlinnan kaupunki tiedotti tiistaina, että sen hoivayksikössä on vuoden ensimmäisen viikon aikana eli viime viikolla menehtynyt koronaan yksi henkilö.Ulkoilijoille avataan wc:t ja avantouimareille…

