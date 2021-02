Hämeenlinnan seudulla yksi uusi koronavirustartunta – Scandic-hotelli Aulangolla ja kylpylässä Hämeenlinnassa mahdollisia altistumisia

Sunnuntain 14.2. aikana Kanta-Hämeessä todettiin yksi uusi koronavirustartunta. Tapaus on Hämeenlinnan seudulta, ja tartunnanlähde on epäselvä, mutta paikallinen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tiedotti tartunnasta Twitter-tilillään. Lauantain tartuntojen jäljityksessä on selvinnyt, että Hämeenlinnan Scandic-hotelli Aulangolla ja kylpylässä on mahdollisesti altistunut koronavirustartunnalle 5.–7.2. seuraavasti: perjantaina 5.2. kello 17–22 hotellin vastaanotossa, ravintolassa ja aulabaarissa, lauantaina 6.2. kello 8–9 hotellin aamiaisella,…

