Hämeenlinnan seudun hoivakodeissa ei tiedossa tartuntoja – Oireita seurataan korostuneen herkästi

Hämeenlinnan seudulla ei ole ainakaan toistaiseksi tiedossa koronavirustartuntoja vanhusten hoivakodeissa.

– Minulla ei ole tiedossa, ei kaupungin omissa eikä ostopalveluyksiköissä, Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Ala-Kokko sanoo.

– Kaikilla on huoli, miten koronatilanne leviää ja vaikuttaa. Meillä on hoivaa tarvitsevia iäkkäitä ihmisiä, joiden osalta riskit ovat suuret. Ennakoivilla toimilla ja herkällä reagoinnilla pyrimme estämään ja rajaamaan tapaukset mahdollisimman pitkälle. Tarvittaessa meillä on valmius siirtyä vahvempiin toimiin.

Muualla Suomessa on uutisoitu hoivakodeissa koronaan sairastuneista ja myös kuolintapauksista.

Töihin vain terveenä

Jokaisessa hoivakodissa on oma suunnitelma sekä ennakoivista toimenpiteistä että niihin tapauksiin, jos yksikön asukkaalla on epäilty tai todettu koronavirustartunta.

Epäilyjen ja tartuntojen osalta nojataan Kanta-Hämeen keskussairaalan sekä Hämeenlinnassa yksikön lääkärin ja Janakkalassa johtavan ylilääkärin ohjeisiin.

Tällä hetkellä sekä asukkaiden että henkilöstön hengitystieoireisiin reagoidaan korostuneen herkästi. Asukkaiden osalta otetaan yhteys hoitavaan lääkäriin tai infektiolääkäriin, ja henkilöstöä on ohjeistettu tulemaan töihin vain terveenä.

Kasvomaski, jos epäillään tartuntaa

Mikäli asukkaalla on hengitystie- tai muita koronaan viittaavia oireita, siirrytään lisätoimiin eli esimerkiksi vahvempaan suojaukseen ja kohortointiin, millä tartuntariskiä rajataan.

–Tartuttaminen muihin minimoidaan. Hoitohenkilökunnalla on käytössä hanskat ja suunenäsuojaimet sekä suojatakki tai -essu. Toimimme ministeriön (STM) ja THL:n ohjeistuksen mukaan, Janakkalan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Päivi Niiranen selvittää.

Kasvoille laitettava suu-nenäsuojus otetaan hoivakodeissa käyttöön tällä hetkellä siinä tapauksessa, jos asukkaalla epäillään tartuntaa. Kotihoidossa niitä käytetään jokaisen käynnin yhteydessä.

Siivousta on lisätty

Hyvän hygienian ohjeistusta on palvelutaloissa kerrattu. Ostopalveluna hankittavaa siivousta on lisätty ja tehostettu, ja henkilöstölle on korostettu kosketuspintoihin eli esimerkiksi ovenkahvoihin ja sängynreunoihin liittyvää hygieniaa.

– Monessa yksikössä on mietitty myös henkilöstön taukojen ja toimistotyön porrastamista niin, että lähikontakteja vältetään niin paljon kuin mahdollista, Ala-Kokko kertoo.

Palvelutaloissa on ollut maaliskuun puolivälistä vierailukielto. Tavarantoimituksissa käytänteitä on hiottu käytänteitä niin, että lähikontakteja vältetään ja hygieniaan kiinnitetään huomiota.

Ala-Kokko haluaa rauhoitella ikäihmisiä ja heidän omaisiaan. Hän ymmärtää, että sekin voi synnyttää turvattomuutta, kun läheiset eivät pääse näkemään nyt palvelutalojen asukkaita vierailukiellon takia.

– Vaikka riskejä ja huolia on tällä hetkellä paljon riskejä, teemme kaikkemme, että ihmisten olisi turvallista asua myös hoivakodeissa. Kaikki mahdolliset keinot ovat käytössä, Ala-Kokko muistuttaa. HäSa

Suojia tarvitaan lisää, jos niitä täytyisi pitää koko ajan Julkisuudessa on käyty keskustelua, pitäisikö suu-nenäsuojusten käyttöä lisätä hoivakodeissakin jopa kokoaikaiseksi. Hämeenlinnassa seurataan ministeriöltä tulevaa ohjeistusta. Jos suojainten käyttöä laajennetaan, saatavuuden kanssa riittää pähkittävää. – Teemme kaikkemme, että erilaisia suojaimia Hämeenlinnan kaupungille saadaan, mutta määrät tulevat olemaan valtavat, Satu Ala-Kokko myöntää. Maakunnallisena yhteishankintana esimerkiksi Janakkalan kunta sai viime perjantaina noin 18 500 kertakäyttöistä suojainta, jotka jaettiin ensisijaisesti vanhusten kotihoitoon ja pieni määrä myös hoivakoteihin. Lisätilauksia on vireillä niin Hämeenlinnassa kuin Janakkalassa. Ala-Kokon mukaan Hämeenlinnan kaupungin omissa hoivakodeissa suu-nenäsuojien tarve on kymmeniä tuhansia kuukaudessa. Tällöin puhutaan kankaisista kestokäyttöisistä suojaimista, jotka voidaan pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. – Niiden hankkiminen ja teettäminen on pidemmällä jatkumolla ainoa tapa, jos hoivakodeissa siirrytään suu-nenäsuojainten jatkuvaan käyttöön, Ala-Kokko sanoo. Kertakäyttöisten kirurgisten suojusten kohdalla määrä olisi vielä moninkertainen, ja niiden tuotanto on pitkälti Suomen rajojen ulkopuolella. Kankaisia suojuksia voidaan sen sijaan saada lähempää, jopa Hämeenlinnasta. Paikallinen työvalmennussäätiö Luotsi valmistaa kankaisia suojuksia, joista ensimmäiset ovat jo yhden kotihoidon tiimin testattavina. – Pyrimme haarukoimaan kaikkia mahdollisia suojainten toimittajia, että saisimme niitä riittävästi ja riittävän nopealla aikataululla, Ala-Kokko kertoo.

