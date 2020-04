Hämeenlinnan teatteri lomauttaa henkilöstönsä - Epäonninen näytelmä Ovista ja ikkunoista ei palaa syksyllä ohjelmistoon

Kevään näytösten peruuntuminen vie teatterilta noin 100 000 euron lipputulot. Syksylle on tulossa kokonaan uusi ohjelmisto.

Hämeenlinnan teatteri on käynnistänyt yt -neuvottelut koronapandemian vuoksi. Teatterin toimitusjohtaja Pasi Ruohonen kertoo, että teatterin henkilöstö on tarkoitus lomauttaa. Sen sijaan järeämpiä toimenpiteitä kuten irtisanomisia ei ole luvassa.

– Lisäksi pöydällä on lomien siirtäminen ja syksyn harjoitusten aloituksen aikaistaminen, jotta pystymme toteuttamaan syksyn ohjelmiston suunnitellusti. Tämä tietysti sillä edellytyksellä, että maailma on siihen mennessä normalisoitunut, Ruohonen kertoo.

Lipputuloja lähti 100 000 euroa

Kaupunginteatteri oli juuri päässyt taloudellisesti jaloilleen raskaasti tappiollisen vuoden 2017 jälkeen.

– Tämä onnistui kovien säästö- ja sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta, ja nyt maailmanlaajuinen koronapandemia on ajanut teatterit ahtaalle kautta koko maan, Ruohonen kertoo.

Pandemian vuoksi teatteri joutui perumaan koko loppukevään ohjelmistonsa. Ruohosen mukaan yhteensä 34 esityksen peruuntumisesta aiheutuu mittava taloudellinen menetys.

– Lipputulojen menetys on noin 100 000 euroa. Ihan niin suurta säästöä ei lomautuksilla ole mahdollista eikä tarpeenkaan tavoitella, koska ei lipputulojen menetys ihan suoraan teatterin tulokseen valu.

Esimerkiksi 20. helmikuuta ensi-illassa ollutta Ovista ja ikkunoista -näytelmää ehdittiin esittää vain seitsemän kertaa. Tuotannollisista syistä se ei ole palaamassa syksyllä ohjelmistoon.

– Esitys oli Samuli Reunasen ohjaus, ja upeat pääroolit tekivät Sinikka Salminen ja Johannes Korpijaakko. Juuri ensi-iltaan valmistuneen näytelmän esitysten peruminen tuntui erityisen pahalta, Ruohonen sanoo.

Syksy pyritään turvaamaan

Teatteri pyrkii nyt sopeuttamaan talouttaan ja turvaamaan syksyn 2020 ohjelmiston.

Ruohosen mukaan tulevan ohjelmiston julkistamista on päätetty siirtää suunniteltua myöhäisemmäksi vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi.