Hämeenlinnan torilla on mahdollista kokeilla ilmaiseksi sähköpyöriä perjantaina

Hämeenlinnan torilla on perjantaina 7.6. klo 12–19 mahdollisuus saada opastusta sähköavusteisen Rolan-kaupunkipyörän käyttöönottoon. Sähköavusteisia pyöriä on Hämeenlinnassa käytössä 15. Pyörillä on asemapaikat Hämeenlinnan torilla, rautatieasemalla, Ahvenistolla, linnalla ja Visamäen HAMKin kampuksella. Pyörän käyttöönottaminen vaatii Freebike-sovelluksen puhelimeen. Sovelluksen latauksen voi tehdä esim. perjantaina torilla. Latausta vastaan voi maksutta ajaa 15 minuuttia perjantain 7.6. aikana. Lisäksi sovelluksen ladattuaan saa…