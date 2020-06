Hämeenlinnan torin uusi terassiravintola aukeaa juhannusaattona - Kaupunkikeskustayhdistys neuvottelee vielä toisenkin yrittäjän kanssa

Hämeenlinnan torin uusi terassiravintola avaa ovensa huomenna juhannusaattona. Noin 200-neliöistä terassiravintolaa pyörittää Fiesta Hotellit Oy -niminen yritys. Yritys omistaa muun muassa Fresno-ravintolan Hämeenlinnassa ja Riihimäen Seurahuoneen. Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistyksen palvelupäällikkö Sari...

Hämeenlinnan torin uusi terassiravintola avaa ovensa huomenna juhannusaattona. Noin 200-neliöistä terassiravintolaa pyörittää Fiesta Hotellit Oy -niminen yritys. Yritys omistaa muun muassa Fresno-ravintolan Hämeenlinnassa ja Riihimäen Seurahuoneen. Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistyksen palvelupäällikkö Sari Hagemeier kertoo, että toriravintolassa on noin 125 anniskelupaikkaa. – Tori on luontainen paikka ravintolalle, iloitsee Hagemeier. Torille on tulossa myös toinen ravintola, mutta neuvottelut tästä…