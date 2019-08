Hämeenlinnan uuden vankilan peruskivi muurattiin – “Käypään hintaan maailman paras naisvankila”

Suomen ainoassa naisvankilassa Hämeenlinnassa koetaan ensi vuonna digiloikka, jonka jälkeen sen pitäisi suunnittelijoidensa mukaan olla maailman paras ja nykyaikaisin naisvankila.

Kaiken ytimessä on uusi muurien ympäröimä vankilarakennus, joka korvaa sisäilmaongelmien takia viime vuonna suljetun vanhan vankilan.

Aikanaan edistyksellisenä pidetyn vuonna 1972 käyttöönotetun Hämeenlinnan vankilan vessattomien sellien takia Suomi oli monia vuosia Euroopan kidutuksenvastaisen komitean hampaissa. Vasta sisäilmaongelmat saivat uuden vankilan rakentamiseen vauhtia.

– Paljuselleistä piti luopua vasta vuoden 2019 lopussa, mutta sisäilmaongelmien takia niin kävikin jo viime joulukuussa, vankilanjohtaja Tuomo Kärjenmäki kertoo.

Uuden vankilan rakentamisen ajan vankilan noin 200 naisvankia ovat kuka missäkin: osa parakeissa, osa muissa vankiloissa ja moni samalla tontilla sijaitsevassa vankisairaalassa.

Uusi naisvankila on ensimmäinen Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) uuden vankilakonseptin mukainen laitos, jossa korostetaan vankien omaa vastuuta matkalla kohti vapautta.

Vankilaan tulee kahdeksan omalla ulkoilupihalla varustettua 12 vangin osastoa. Jokaisella on oma sellinsä, josta pääsee osaston avoimeen yhteistilaan. Käytäviä ei ole.

– Olohuonemainen yhteistila on mukavuus- ja turvallisuuskysymys, sillä yhdestä pisteestä pystytään valvomaan koko osastoa, Risen kehityspäällikkö Petri Niemelä kertoo.

Hänen mukaansa samoilla kustannuksilla olisi voitu rakentaa myös ankea ja ympäristöllään vankeja rankaiseva tila. Se ei kuitenkaan olisi tukenut vankilan tärkeintä tehtävää, eli vangin sopeuttamista takaisin yhteiskuntaan.

Jokaiseen selliin tulee vankipääte, jolla voi käyttää vankilan intranetiä, opiskella, pitää yhteyttä omaisiin sekä käyttää rajoitettuja verkkopalveluita asiointiin.

– Monen vangin osalta syrjäytymistä on entisestään syventänyt jääminen digitaalisen yhteiskunnan ja verkkoon siirtyneiden palveluiden ulkopuolelle. Tämä on mielestäni jopa suurempi ja tärkeämpi uudistus kuin paljuselleistä luopuminen, Risen Petri Niemelä sanoo.

Vankilanjohtaja Tuomo Kärjenmäki on samaa mieltä.

– Tavoitteena on, että vanki pärjäisi vankilan jälkeen siviilissä ja oppisi toimimaan yhteiskunnassa. Samalla estetään uusintarikollisuutta.

Vankilan toiminnassa korostetaan omatoimisuutta. Hyvin käyttäytyvä vanki saa liikkua hyvin vapaasti tiloissa.

– Pihoilla on mahdollisuus pieniin viljelypalstoihin ja siellä voi kuivattaa pyykkiä tai pelata sulkapalloa. Lumia ei auraa Bobcat (pieni traktori) vaan vangit itse, Petri Niemelä sanoo.

Vankilan sydämenä toimii osastoja yhdistävä kaksikerroksinen Bulevardiksi nimetty tila.

– Jos selli on vangin koti, on osaston yhteinen tila olohuone, osastopiha kotipiha ja Bulevardi on julkista tilaa sekä palveluja, tilat suunnitellut arkkitehti Kaj Rajakaltio kertoo.

Tiloja on suunniteltu yhteistyössä henkilökunnan ja vankien kanssa sekä simulaatioiden avulla.

Arkkitehdin mukaan rakennus on työkalu uuden vankilakonseptin toteuttamiseen ja siitä saaduista kokemuksista otetaan oppia seuraavissa vankilahankkeissa.

Uutta vankilaa rakennetaan tiukalla aikataululla.

Noin 8000 neliömetrin kokonaisuuden suunnitteluvaihe alkoi viime vuoden kesällä, maanrakennukseen päästiin helmikuussa ja keskiviikkona muurattiin sen peruskivi. Ulkoa katsottuna vankila näyttäisi olevan jo lähes valmis harjannostajaisia varten.

Suomessa on tällä hetkellä käynnissä poikkeuksellisen monta vankilahanketta. Keskiviikkona toiseksi viimeistä työpäiväänsä ennen eläkkeelle jäämistään viettänyt Risen pääjohtaja Esa Vesterbacka on käynyt tänä kesänä muuraamassa kolmen vankilan peruskivet.

Uudisrakennuksen budjetti on 32 miljoonaa euroa. Vanhan vankilan korjaaminen olisi maksanut noin 60 miljoonaa.

– Tavoite on rakentaa tästä käypään hintaan maailman paras naisvankila, tilat omistavan Senaattikiinteistöjen projektijohtaja Tarja Hietamäki summaa.

Vankila lämmitetään maalämmöllä ja se tekee sähköä 550 neliömetrin laajuisilla aurinkopaneeleilla.

Se on myös ensimmäinen suomalaisvankila, jossa on tilojen jäähdytys. Vankilanjohtajan mukaan se ei ole luksusta vaan turvallisuus- ja työhyvinvointikysymys.

– Kuumuus aiheuttaa jopa väkivaltaisuuksia. Kun lämpötilat nousevat osastoilla yli 30 asteeseen se kiristää kaikkien hermoja. Lisäksi on muistettava, että tämä on lähes sadan ihmisen työpaikka, Tuomo Kärjenmäki sanoo.

Työntekijöiden määrä kasvaa uuden vankilan myötä noin 75:stä sataan. Uusien työntekijöiden rekrytoiminen aloitetaan syksyllä.

Vangit muuttavat sisään lokakuun ensimmäisenä päivänä 2020.

Vanhan vankilan kohtaloa ei ole vielä päätetty.

Senaattikiinteistöjen Tarja Hietamäen mukaan tyhjilleen jääneen rakennuksen purkamista ei vielä suunnitella, vaan sille pohditaan mahdollista uutta käyttöä.

Vankeja tiloihin ei kuitenkaan enää sijoiteta.