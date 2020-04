Hämeenlinnan valtuusto ei antanut periksi: Toriparkki tuotava päätettäväksi "viivyttelemättä"

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto saanee sittenkin päätettäväkseen rakennetaanko toriparkkia vai ei.

Koronapandemian takia sähköisten yhteyksien avulla pidetyssä valtuuston istunnossa äänestettiin asiasta maanantaina hiukan ennen iltakymmentä.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti toriparkki tuli valtuustolle nyt vain tiedoksi saatettavana asiana niin, että valtuustolle tuotiin helmikuisen kuntalaiskyselyn tulokset.

Vasemmistoliiton Juhani Lehto teki muutosesityksen, että alkuperäiseen esitykseen oli lisättävä kohta, jonka mukaan toriparkki on tuotava viivyttelemättä valtuuston päätettäväksi. Lehdon esitys kuului kokonaisuudessaan näin:

”Valtuusto toteaa, että kaupunginvaltuusto linjasi 11.11.2019 kyselyä koskevassa päätöksessään toimeenpiteet, jotka on toimeenpantava ennen valtuuston päätöksentekoa P-torista. Nämä, sarja avoimia tilaisuuksia ja gallup-kysely, on nyt toimeenpantu. Täten asia on syytä tuoda viivyttelemättä valtuuston päätettäväksi, jotta keskustan kehittämisen pitkään jatkunut epävarmuustilanne saadaan tältä osin lopetetuksi.

Lehdon esitys voitti alkuperäisen päätösesityksen äänin 28–22. Tyhjää äänesti kokoomuksen Antti Ahonen.

Seuraavaksi alkaa keskustelu siitä, mitä valtuuston päätökseen tullut sana ”viivyttelemättä” tarkoittaa. Jos sillä tarkoitetaan jo seuraavaa valtuustoa, päätös toriparkista voisi tulla 8. kesäkuuta, sillä toukokuussa valtuustolla ei ole kokousta.

Valtuusto totesi alkuperäisen esityksen mukaan myös, että kuntalaiskyselyn vastausaktiivisuus on ollut huomionarvoista ja merkittävää ja että kyselyn vastaukset huomioidaan kaupungin kehittämisen eri vaiheissa.

Valtuusto päätti myös korostaa asetettujen luottamuselinten vastuuta päättää asiasta huolellisen perehtymisen perusteella.

Puolueryhmien sisällä hajoamisia

Puolueiden valtuustoryhmien sisällä tapahtui jonkin verran hajoamista.

Lehdon esityksen puolesta äänestivät kokoomuksesta Ville Honkasaari, Anni Puntila ja Kaija-Leena Savijoki.

Demareista Lehdon esityksen taakse tulivat Mika Einiö, Tiia Nurminen, Pentti Nyholm, Mauri Ojamäki ja Ranjith Kumar.

Vihreistä Lehto sai puolelleen muut, mutta Airi Raitaranta äänesti kaupunginhallituksen esityksen puolesta.

Vasemmistolittolaiset, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset äänestivät kaikki Lehdon muutosesityksen puolesta.

Juttu täydentyy.

Lisätty äänestyksessä voittaneen muutosesityksen tarkka sanamuoto 27.4. kello 22.46.