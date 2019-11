Hämeenlinnan valtuuston maratonkokous maksoi 29 000 euroa – "Varmaan näyttää, että onpas kallis istunto"

Kun Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto käsitteli tämän viikon maanantaina muun muassa tulevan vuoden talousarviota, kokous venähti 11,5-tuntiseksi ja jatkui tiistain puolelle.

Kokouksen kustannukset olivat 29 150 euroa. Leijonanosan vievät kokouspalkkiot, jotka kokouksen venyminen nosti kolminkertaiseksi normaaliin verrattuna.

Hämeenlinnan valtuuston peruspalkkio on 160 euroa per jäsen. Kun kokouksen kesto ylittää neljä tuntia, valtuutetuille maksetaan palkkioon 50 prosentin korotus jokaista kahta tuntia kohti, jonka he ovat paikalla.

Maanantain kokouksessa näitä 80 euron lisäpalkkioita kertyi kaikkiaan neljä, joten kukin valtuutettu kuittasi kokouksesta 480 euron palkkion. Palkkio maksettiin 49 valtuutetulle sekä kahdelle nuorisovaltuutetulle.

Valtuuston puheenjohtaja Sari Myllykangas (sd.) saa korotetun kokouspalkkion 240 euroa ja lisätunneilta samalla 50 prosentin korotuksella, joten hänen palkkionsa kokouksesta oli 720 euroa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) ei saa erillistä kokouspalkkiota, koska hänellä on kuukausipalkka.

Valtuutettujen kokouspalkkioista pidätetään verot.

25 200 euron kokouspalkkioiden lisäksi järjestelyissä rahaa meni tarjoiluihin 1 650 euroa sekä kokouksen suoraan nettistriimaukseen 2 300 euroa.

Jos kokouksen vuoksi luottamushenkilöt joutuivat olemaan pois töistä, heille maksetaan ansionmenetyskorvaukset hakemusten perusteella.

Valtuuston puheenjohtaja Myllykangas myöntää, että kokous venyi liian pitkäksi. Toisaalta hän muistuttaa, että budjettikokous on valtuuston vuoden tärkein.

– Siinähän sitä politiikkaa tehdään. Siinä on monenlaisia haluja tuoda kantoja esille, hän sanoo.

Ensi vuodelle Myllykangas pohtii muutosta, jossa talousarviokokous alkaisi jo kello 10 tai 11.

Puheenjohtaja muistuttaa, että kokouspalkkiot on määritelty hallintosäännössä.

– Varmaan kaupunkilaisille näyttää, että huh huh, onpas kallis istunto, mutta tällainen meidän rakenne on, Myllykangas sanoo.

Puheenjohtaja asettuu puolustamaan valtuutettuja siinä, että palkkioihin sisältyy korvaus myös etukäteen tehdystä perehtymisestä kokousasioihin.

– En usko, että kukaan asettuu vaaleihin ehdolle palkkiot mielessä. Kun mietitään arkirealismia, ei tätä palkkioiden takia kannata tehdä. HäSa

