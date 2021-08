Hämeenlinnan vankilassa 38 vankia karanteenissa – Vankilassa todettiin viikonloppuna koronatartunta

Hämeenlinnan suljetussa naisten vankilassa viikonloppuna todetun koronatartunnan takia neljän osaston vangit on määrätty karanteeniin. Rikosseuraamuslaitoksen tiedotteen mukaan karanteeniin määrättyjä vankeja on yhteensä 38. Karanteeni on määrätty ajalle 15.–25.8. Myös osa henkilökunnasta on karanteenissa. Rajoitustoimilla vähennetään merkittävästi vankien keskinäisiä kontakteja laitoksen sisällä. Vangit testataan ensimmäisen kerran keskiviikkona ja toisen kerran 23. elokuuta. Kaikissa vankiloissa on…