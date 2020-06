Hämeenlinnan vuokra-asuntoyhtiö sai vihdoin kaupaksi kaksi kerrostaloa – Uusi omistaja myy niistä sijoitusasuntoja

Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle talokauppa on osa yhtiön ja sen kiinteistökannan uudistamisprosessia.

Hämeenlinnaankin rantautui ilmiö, jossa kiinteistösijoitusyhtiöt ostavat kunnallisia vuokrataloja ja myyvät asuntoja eteenpäin yksityisille sijoittajille.

Kaupungin omistama Hämeenlinnan Asunnot myi tällä viikolla kaksi vuokrakerrostaloaan Laaniityn kaupunginosasta jyväskyläläiselle JHS-Kiinteistöille ja seinäjokelaiselle Sibvestille. Ne hankkivat Jokiaro 3:n kerrostalot perustamansa uuden asunto-osakeyhtiön nimiin.

Osapuolet eivät kerro kauppahintaa, mutta se tulee aikanaan julkiseksi Maanmittauslaitoksen rekisteriin lainhuudon yhteydessä.

Vuokra-asuntoyhtiö kaupitteli kauan näitä ja muutamia muita talojaan saatuaan kaupunginhallitukselta myynnille ennakkosuostumuksen.

Noin puolet asunnoista on tyhjinä

Jouko Neuvonen, yksi JHS-Kiinteistöjen kolmesta omistajasta, kertoo asuntoihin haettavan vuokralaisia, mutta niitä myös myydään omistus- ja sijoitusasunnoiksi.

– Emme ole päättäneet, myydäänkö kaikki asunnot vai jäämmekö omistamaan joitakin vuokralle laitettavia asuntoja.

Talojen yhtensä 38 asunnosta on tyhjillään Neuvosen mukaan noin puolet. Ensiksi remontoidaan tyhjät asunnot, ja vuokrattuina olevien kunto selvitetään.

Joissakin asunnoissa uudistetaan keittiöt tai kylpyhuoneet, joissakin lattiat. Remontit käynnistyvät jo ensi viikolla.

Nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät sellaisinaan uusille omistajille.

– Kesän aikana toivottavasti saadaan jo taloa täyttymään uusilla asukkailla.

”Kunto oli positiivinen yllätys”

Neuvonen kertoo yhtiön kiinnostuneen Laaniityn vuokrataloista jo noin puoli vuotta sitten.

– Sijainti on ok ja asuntokokojen jakauma sopivan laaja, myös lapsiperheitä ajatellen. Vuosien varrella olen nähnyt monenlaisia vuokrataloja, näiden kunto oli positiivinen yllätys. Talotekniikkakin on hyvässä kunnossa.

Talot ovat valmistuneet vuonna 1993. Niiden julkisivujen puuosia kunnostetaan, mutta pesubetonielementeistä tehtyihin ulkoseiniin ei kajota.

Pihaa ehostetaan, yhden porraskäytävän tupakanhaju poistetaan ja sisäänkäyntejä kohennetaan, ”jotta saadaan houkutteleva kohde”, Neuvonen kertoo.

Isoja asuntoja ei nyt pilkota

JHS on hankkinut taloja kuntien vuokra-asuntoyhtiöiltä ja opiskelija-asuntosäätiöiltä muun muassa Lahdesta, Jyväskylästä ja Kuopiosta.

– Etsimme ”kokonaisia kohteita” eli asuinkiinteistöjä, kasvukeskuksista tai riittävän potentiaalisilta alueilta. Hämeenlinna meitä ehdottomasti kiinnostaa.

Monella paikkakunnalla JHS on jalostanut eli korjannut perusteellisesti paljon isompiakin entisiä vuokrataloja. Joissain vanhemmissa taloissa jopa kaikki asunnot on muutettu helpommin kaupaksi meneviksi ja tuottoa tuoviksi yksiöiksi.

Jokiaron talojen asunnoista jopa puolet on kolmen tai neljän huoneen asuntoja. Isoja perheasuntoja ei pilkota pienemmiksi, koska Neuvosen mukaan ”näin hyväkuntoiseen 90-luvun kiinteistöön ei ole tarkoituksenmukaista tehdä laajaa remonttia”.

Taustalla asuntosijoittamisen suosio

JHS-Kiinteistöt on perustettu vuonna 2011. Sen liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja tulos on ollut parhaimmillaan liki 20 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuonna liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa.

– Haluamme vieläkin hallitulla tavalla kasvaa, Neuvonen sanoo.

Hän myöntää, että yhtiön kasvu perustuu asuntosijoittamisen suosion kasvuun.

– Meillä on vakaa usko siihen, ettei markkinoilta kovin helposti löydä rahoilleen parempaa tapaa saada yhtä turvallisesti vakaata tuottoa.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme hyviä kohteita. Täysin saneerattavissa tuotto on vähän alempi kuin niissä, joissa tehdään pienempiä korjauksia. Toiset asiakkaat haluavat turvallisuutta, toiset maksimituottoa. Jokiaron talot sijoittuvat välimaastoon.

Yhtiö myös ylläpitää netissä sijoitusasunnot.com -sivustoa. ”Tarjoamme asiakkaillemme sijoitusasuntoja alle markkinahintojen. Ostamme kokonaisia kerrostaloja, ja myymme asuntoja eteenpäin sijoittajillemme tukkuhinnoin”, sivustolla kerrotaan.

Sivusto kertoo sijoittajille myydyn yli 1 300 asuntoa tai tilaa. Sen sähköpostilistalla on 35 000 asuntosijoittajaa. HäSa

