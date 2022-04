Hämeenlinnan yhteiskoulu tyhjennetään lauantaina myyjäisillä ennen purkamista, omien työkalujen käyttäminen on sallittua

Hämeenlinna yhteiskoulun iso koulurakennus Hätilässä tyhjennetään poistomyynnillä ennen rakennuksen purkamista. Koulun vanhempainyhdistys myy koulun koko irtaimiston huomenna lauantaina 2. huhtikuuta pidettävässä myyntitilaisuudessa. Kerätyt varat menevät vanhempainyhdistyksen toimintaan. Myynnissä on vanhempainyhdistyksen mukaan “kaikki, mikä irti lähtee”. Omien työkalujen käyttäminen on irrottamisessa sallittua. Osassa tiloista saattaa tarvita myös otsalamppua. Myynnissä on kalusteiden lisäksi myös esimerkiksi opetustauluja. Tapahtuma...

